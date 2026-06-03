Sumar insta al Poder Judicial a proteger también al Ejecutivo y al Legislativo de los insultos que recibe

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Santiago - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha emplazado al Poder Judicial a tomar medidas para proteger al Ejecutivo y al legislativo de los "insultos, ataques e injerencias" que reciben, en la misma medida que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido respeto a las "altas instituciones del Estado" por los jueces que instruyen casos de corrupción.

En rueda de prensa en el Congreso el portavoz de Justicia e Interior de Sumar, Enrique Santiago, ha querido dejar claro que "tiene que haber un respeto institucional a los tres poderes del Estado", al Poder Judicial, peor también al Ejecutivo y al Legislativo.

En ese sentido, ha señalado que, mientras hay debates sobre los límites de la crítica a decisiones judiciales y cuando una critica puede considerarse una injerencia en la acción de la Justicia, "lo que es evidente es que hay permanentemente injerencias, insultos y degradaciones a la institución del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo".

"Y a mí me encantaría que la Justicia tomara también medidas en ese caso --ha señalado--. No se puede estar permanentemente tildando de criminales y ladrones a personas que representan a todo el país y que desempeñan tareas en altas instituciones del Estado con un Poder Judicial absolutamente pasivo ante esos ataques y que se rasga las vestiduras, confundiendo la incidencia en el Poder Judicial con la mera crítica propia de una democracia".

En este sentido, Santiago ha emplazado al Poder Judicial a ponerse "manos a la obra" para "proteger el prestigio" de los otros dos poderes del Estado y para "castigar las injerencias o los ataques al trabajo del Ejecutivo y del Legislativo".