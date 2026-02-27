Sumar invita a Podemos a unirse a su nueva alianza electoral y avisa a Rufián que no le corresponde postular candidatos

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, atiende a los medios de comunicación, durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha trasladado su invitación a Podemos para que forme parte de la refundación de la alianza de los partidos del socio minoritario en el Gobierno, dado que tienen "objetivos comunes" como es derrotar a la extrema derecha.

También ha recalcado que los futuros liderazgos de este espacio político se construyen en la calle y no le corresponde al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras postular como posible candidato de esa coalición al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

En declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press, Hernández ha subrayado que pese a que Podemos aleja una posible alianza con Sumar tras la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a ser candidata en las próximas generales, evidentemente los morados están "claramente invitados" a formar parte del nuevo proyecto en la izquierda alternativa al PSOE.

También ha valorado como una buena noticia las declaraciones de la eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, en las que aludía a recoger el guante abierto por Rufián para reflexionar sobre el futuro de la izquierda y rearmarla.

"Se avanza en la buena dirección y lo que demuestra es que la izquierda se mueve", ha zanjado Hernández quien, a su vez, no cree que el "nombre" de Díaz fuera un "factor" clave en los obstáculos con Podemos para forjar alianzas. De hecho, ha recetado que ahora tiene que primar la "altura de miras" de los partidos y que ninguna persona puede ser impedimento para una candidatura unitaria en la izquierda.

NO LE TOCA A SUMAR DECIR SI BUSTINDUY TIENE QUE SER CANDIDATO

En cuanto a la figura del ministro de Derechos Sociales, Hernández ha resaltado que es un dirigente "maravilloso" a la par de combativo que asume la vivienda como la principal batalla para esta legislatura.

Respecto a si debe ser el candidato de la izquierda alternativa en los próximos comicios, Hernández ha respondido que esto no lo tiene que decidir Movimiento Sumar "ni nadie", dado que los liderazgos se construyen en la calle.

"No es ni el señor Gabriel Rufián, ni otras personas los que de alguna manera postulan candidatos o candidatas. Los liderazgos son la ciudadanía", ha desgranado, para agregar que aún queda "mucho partido por jugar" y que ahora importan "el para qué y el qué mucho más que el quién".