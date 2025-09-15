Sumar lanza una recogida de firmas para pedir la expulsión de Israel en el próximo festival de Eurovisión

La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, durante una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Afirma que ya acumula 5.000 firmas y demanda que España no participe en el festival si se autoriza la presencia del país hebreo

Sumar ha lanzado una recogida de firmas para reclamar la expulsión de Israel de la próxima edición del festival de Eurovisión, de la que ya ha recopilado unos 5.000 apoyos ciudadanos, y ha defendido que España no participe del evento si se autoriza la presencia del país hebreo.

También ha reivindicado que se tomen medidas para excluir la participación de Israel de cualquier evento deportivo y cultural a nivel internacional, en línea con lo manifestado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si Israel va a Eurovisión, España no debe estar en este evento. No vamos a ser cómplices de cómo se sigue blanqueando un genocidio retransmitido en directo en pleno siglo XXI", ha agregado la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, en rueda de prensa. También ha explicado que en esta estrategia están en plena sintonía y coordinados con el titular de Cultura, Ernest Urtasun.

Con esta recogida de firmas para instar al veto de Israel en el certamen musical, Sumar quiere mostrar con "números y cifras" el apoyo de toda la ciudadanía española al pueblo palestino, ante el genocidio que se perpreta en Gaza.

También se ha mostrado favorable al boicot si en la próxima edición del Tour de Francia, donde se contempla una etapa en Barcelona, en caso de que haya participación del equipo hebreo Israel Premier-Tech.

SUS EURODIPUTADOS TAMBIÉN EXIGEN A BRUSELAS QUE VETE A ISRAEL

Por otra parte, los eurodiputados de este espacio político Estrella Galán, Jaume Asens y Vicent Marz han remitido una carta a la Comisión Europa para exigir que actúe "de manera inmediata y contundente" contra Israel. Concretamente, reclaman medidas que prohíba la participación de Israel en cualquier evento cultural o deportivo europeo, como Eurovisión, mientras persista "la ocupación y el asesinato de civiles palestinos".

"Resulta incomprensible que la Comisión Europea permanezca impasible. Permitir que Israel participe en eventos deportivos y culturales europeos constituye un aval tácito a sus crímenes y forma parte de una estrategia de blanqueamiento mediático que busca normalizar el genocidio y silenciar la solidaridad internacional con Palestina. No pueden existir dobles raseros: así como se prohibió la participación de Rusia en eventos europeos debido a sus agresiones internacionales, Israel debe ser excluido de estos espacios", recogen los europarlamentarios en una misiva.

Finalmente, advierten a la Comisión Europea que "su inacción" ante el Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu "no solo contradice los valores fundamentales de la Unión Europea, sino que socava su credibilidad internacional en materia de derechos humanos". "La Comisión tiene la obligación de asumir su responsabilidad histórica y dejar de avalar, por omisión, un genocidio en curso", concluyen.