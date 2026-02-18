Sumar pide cuentas al Gobierno por mantener al DAO de la Policía denunciado por agresión sexual: "Es sorprendente"

Archivo - El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado por Sumar, Enrique Santiago, ofrece una rueda de prensa - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha asegurado este miércoles que pedirán cuentas al Gobierno sobre las razones por las que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, no ha dimitido hasta ahora por una agresión sexual supuestamente cometida el 23 de abril de 2025.

"Es sorprendente", ha dicho Santiago en los pasillos de la Cámara Baja, donde también ha cuestionado que no se haya cesado "de inmediato" a todos los comisarios generales que han encubierto estos hechos o que han coaccionado a la víctima.

Dicho esto, el portavoz parlamentario de IU ha urgido a reformar los procedimientos internos en la Policía para que "estas cosas no ocurran". "En otras Administraciones públicas no ocurren porque los funcionarios tienen capacidades sindicales reales de negociación colectiva y de establecer protocolos, y no se entiende que en la Policía Nacional no existan", ha indicado.

PERO QUE TAMBIÉN DIMITA EL ALCALDE DE MÓSTOLES

También ha cargado contra el PP, al que ha acusado de estar "sobreactuando" cuando es conocido que la cúpula del Ministerio Interior durante el último mandato de los 'populares' "se dedicó a cometer todo tipo de delitos contra los partidos políticos de la oposición y contra la justicia".

En este punto, Santiago ha concluido pidiendo que el alcalde de Móstoles, el 'popular' Manuel Bautista, dimita "de inmediato" tras la querella en su contra por presunto acoso sexual, de la misma forma que lo ha hecho ya el DAO.