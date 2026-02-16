Sumar pide cuentas a Marlaska por la inscripción del partido ultra 'Noviembre Nacional'

Manifestación organizada por Núcleo Nacional bajo el lema ‘Regularizan más de 600.000 extranjeros mientras asesinan españoles’. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar en la Comisión de Interior de Congreso, Enrique Santiago, ha alertado de la inscripción como partido político de la organización ultraderechista 'Núcleo Nacional' registrada en el Ministerio del Interior bajo la denominación de 'Noviembre Nacional', y ha pedido explicaciones al titular del ramo, Fernando Grande-Marlaska, para saber si han verificado si la organización cumple con los principios constitucionales de respeto a los derechos fundamentales y no incitación al odio.

En una iniciativa registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, el portavoz adjunto de Sumar advierte de que su legalización como partido responde a la voluntad de Núcleo Nacional de instrumentalizar dicha forma jurídica para eludir la prohibición del artículo 22 de la Constitución, que prohíbe las asociaciones de carácter militar. Es decir, entiende que puede constituir un fraude de ley.

Santiago destaca que Núcleo Nacional ha participado en varias protestas que han acabado con incidentes violentos, incluidas algunas de las celebradas ante la sede socialista de la madrileña calle Ferraz y ante centro de menores inmigrantes.

También reseña que en abril del año pasado la Guardia Civil inició diligencias de investigación a raíz de la difusión de un video en el que esta organización instaba a una "defensa activa" de las calles contra la supuesta "invasión" de inmigrantes y que ha difundido otros materiales en los que aluden a la teoría del "gran reemplazo" y defienden la expulsión de inmigrantes, así como organizado concentraciones frente a centros de acogida.

DETENCIÓN DE ALGUNOS DE SUS MIEMBROS

Santiago alude, asimismo, a una protesta convocada frente al Congreso en la que se profirieron cánticos contra el presidente del Gobierno y en la que fueron detenidas tres personas. También menciona la detención de otros cuatro jóvenes vinculados a Núcleo Nacional el pasado mes de enero den Sant Boi de Llobregat (Barcelona) por un presunto delito de odio.

El dirigente de IU recuerda que el propio delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado la actuación de un grupo que en su web exhibe imágenes de militares uniformados y encapuchados que justifican su ocultamiento por las consecuencias de su adscripción al nacionalsocialismo, el franquismo, el nacionalsindicalismo o el fascismo.

Por todo ello, pregunta a Interior qué comprobaciones ha hecho para verificar que Noviembre Nacional cumple con los principios constitucionales de respeto a los Derechos Humanos y la no incitación al odio.

SI ES NECESARIO, QUE ACTÚE FISCALÍA

Santiago también quiere saber si el Gobierno ha solicitado o prevé solicitar a la Fiscalía la "revisión de la legalidad" del nuevo partido conforme a los establecido por la Ley de Partidos en caso de que se acrediten conductas incompatibles con el orden constitucional.

Asimismo, el dirigente de IU se interesa por las medidas que planea el Ejecutivo para impedir que organizaciones que promueven ideologías contrarias a los valores constitucionales utilicen la figura jurídica del partido político para su actividad pública o su financiación.