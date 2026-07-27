Sumar pide un esfuerzo para prevención en los PGE y que las autonomías tengan plantillas estables de bomberos

1107167.1.260.149.20260727132927 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa en el Espacio Ecooo, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). Urtasun y el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, han ofrecido esta rueda de prensa como representantes - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha exigido este lunes a las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, que estabilicen a las plantillas de bomberos forestales para que trabajen todo el año con unos sueldos "dignos" y que desplieguen políticas de prevención adecuadas ante los incendios, y ha admitido que la Administración General del Estado también tiene que contribuir incluyendo un refuerzo de las partidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

Así lo hecho el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la rueda de prensa que ha ofrecido como portavoz de Sumar y en la que ha defendido es que "lo lógico" sería alcanzar el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática que propone el Gobierno y que, a su juicio, ya sería un hecho si la oposición fuera "responsable".

Tras insistir en que el "negacionismo climático es un problema para la seguridad" y que quien lo practica está poniendo en riesgo no sólo el monte sino también la vida de las personas, Urtasun ha incidido en que hay "hacer mucho más y mucho más rápido" y en que la clave está en las políticas de "mitigación y adaptación al cambio climático".

"La extinción es imprescindible, pero no podemos limitarnos a correr detrás de las llamas cada verano", ha dicho, remarcando que hay que contar con una planificación territorial preventiva y hacer paisajes más resistentes al fuego, recuperando la actividad agraria y la población en determinadas zonas.

CONDICIONES LABORALES DIGNAS

Urtasun ha puesto el foco en las competencias autonómicas, instando a las comunidades a asumir sus responsabilidades para contar con dispositivos de prevención "con estabilidad, formación, medios y condiciones laborales dignas" que no se "jueguen la vida por 1.300 euros" y contratos de seis meses, sino que puedan prevenir los fuegos "todo el año".

"No nos podemos permitir las políticas o los acuerdos con Vox que niegan el cambio climático o que, por ejemplo, recortan en prevención o en gestión forestal", ha apostillado, antes de hablar de la responsabilidad que, a su juicio, debe asumir también el Gobierno central porque "todo el mundo tiene que poner de su parte".

Por eso, ha exigido que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 que el Ejecutivo quiere presentar a la vuelta del verano incluya una partida reforzada de recursos destinados a la prevención, la gestión forestal y la adaptación del territorio a la emergencia climática.