Sumar pide a Sánchez que lleve al Congreso su hoja de ruta de lo que resta de legislatura tras la ruptura de Junts

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente una hoja de ruta con propuestas concretas de aquí hasta 2027, cuando termina la legislatura, con motivo de su comparecencia en la cámara este miércoles y tras el anuncio de ruptura de Junts con el Gobierno.

En rueda de prensa este martes, Barbero ha solicitado al jefe del Ejecutivo que dedique parte de su intervención a ofrecer soluciones a los principales problemas que "atenazan" a la sociedad española, sobre todo en materia de vivienda.

Cuestionada sobre si piensa que la legislatura es viable tras el bloqueo a la acción legislativa del Gobierno anunciada la semana pasada por los postconvergentes, Barbero ha respondido que van a mantener su voluntad negociadora y que van a ir "partido a partido y norma a norma".

Es más, ha reafirmado su "convicción absoluta" de que el Gobierno progresista va a continuar porque a la clase trabajadora del país le va a ir mejor que la derecha en la Moncloa. "Nosotros no vamos a situar en ese riesgo a la ciudadanía (...) ante un PP rendido a los postulados de Vox", ha zanjado la dirigente de Sumar, quien ha destacado que van a intentar sacar adelante Presupuestos Generales para 2026.

Barbero ha acusado a los 'populares' de estar "secuestrados" por Vox y que una prueba de ello es la situación política en la Comunidad Valenciana, donde se niegan a convocar elecciones. Así, se ha preguntado "hasta dónde está dispuesto a llegar PP y Génova" por seguir aferrados al poder en esta comunidad.

Sobre la situación de la legislatura, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha afirmado que la forma de funcionar en el Congreso no ha cambiado pero sí piensa que se ha entrado en un momento en que muchas formaciones parecen en "precampaña electoral".