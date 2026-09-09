Sumar, preocupada por que no se detectara el alcance de la crisis en Ceuta: Deberían haberse esforzado más en prevenirlo

1115707.1.260.149.20260909195213 (i-d) El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, y el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha mostrado su preocupación por que no se detectara el alcance de la entrada masiva de inmigrantes que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio en Ceuta y por el hecho de que no se trasmitiera adecuadamente esa información. "Deberían haberse esforzado más en prevenirlo", sostienen.

Así lo han puesto de manifiesto en los pasillos del Congreso tanto el portavoz de IU en la Cámara y diputado de Sumar, Enrique Santiago, como el diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, al ser preguntados por los informes hechos públicos este miércoles por el Gobierno sobre lo ocurrido en Ceuta.

A falta de un estudio más detallado de los mismos, Enrique Santiago ha constatado que había "muchos indicios" de iba a haber una entrada de inmigrantes, a tenor de que los distintos servicios de seguridad y de información sabía que "algo se estaba moviendo". Ahora bien, ha recalcado que también parece evidente "en un primer vistazo" que "nadie advirtió de lo que iba a ocurrir con seguridad", esto es, no hubo "en ningún momento" la concreción necesaria sobre la cuantía de esa movilización.

En concreto, Santiago ha admitido que lo que le preocupa es saber cómo ha funcionado esa cadena de transmisión de la información porque si bien los contenidos de la información no advertían del alcance de lo que acaeció, "no es lo mismo que se hubieran transmitido debidamente a que haya habido deficiencias a la hora de hacerlo".

Tras reiterar que no ha visto "ningún informe" que advirtiera "del grandísimo movimiento de personas como el que se produjo", el diputado de Sumar ha insistido en la necesidad de saber dónde y cuándo llegaron los informes que el Gobierno ha desclasificado, "y si los analizó quien los tenían que analizar o no". "No basta simplemente con que estén redactados", ha aseverado.

Y QUE EL GOBIERNO ACTÚE "CON MUCHA MÁS CELERIDAD" EN CEUTA

Con todo, Santiago ha querido dejar claro que para Sumar lo importante es que la situación en Ceuta "se arregle" y que el Gobierno actúe "con mucha más celeridad" porque la convivencia en la región "está degradándose por momentos". "Y esto no puede ser", ha añadido.

Enrique Santiago dice no entender por qué no se están tomando "ya" las decisiones necesarias para enviar a la Península a quien haya que enviar, singularmente menores, y para expulsar a quien haya que expulsar, pero ha hecho un llamamiento a la Administración de Ceuta para que "cambie de actitud" y "facilite" el censo y la identificación de las personas.

En la misma línea se ha expresado el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien sostiene que los informes evidencian que había "sospechas" por parte de los servicios de inteligencia españoles de que "algo podía ocurrir" y que, por tanto, "deberían haberse esforzado más en prevenirlo", teniendo en cuenta que estamos en un momento de "injerencia extranjera" y que los "ataques híbridos" tienen "estas zonas grises".

No obstante, el diputado valenciano ha pedido "prudencia" a los grupos, "conscientes de lo que implica opinar sobre la inteligencia española en este momento", si bien cree que "hay alguien que tiene que dar todavía explicaciones".