Díaz remarca que Sumar no está en el Gobierno por el "sillón" y exige garantías de que la trama Koldo no afecta al global" del PSOE

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha valorado que los socios del Gobierno han dejado claro que no quieren adelanto electoral y que la cuestión de confianza, tras la ronda de consultas, queda desechada, pero ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantías de que tiene "la situación bajo control" en sus filas tras el caso de presunta corrupción de su exsecretario de Organización en el PSOE Santos Cerdán.

Mientras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha demandado "limpieza absoluta" a su socio y transparencia ante esta crisis, reclamando también "certezas" de que este caso no se extiende "al global" del PSOE.

Aparte, ha proclamado que si hubiera una cuestión de financiación ilegal en este partido, que el PSOE ha descartado, sería "gravísimo" y que las decisiones que adoptaría Sumar "irían en otra dirección". En esta línea, ha enfatizado que su espacio político no está en el Gobierno por ocupar un "sillón", sino para aplicar avances sociales y actuaciones de regeneración democrática.

Así lo han trasladado ambos en sendas entrevistas en TVE y Telecinco, recogidas por Europa Press, ante la crisis abierta por la supuesta implicación de Santos Cerdán en la trama 'Koldo'.

SÁNCHEZ DEBE PONER LAS CONDICIONES PARA AGOTAR LA LEGISLATURA

Por ejemplo, Urtasun ha advertido de que la "clave de bóveda" para los próximos meses, así como para poder agotar completamente la legislatura, es la capacidad de Sánchez y del PSOE de demostrar que "tienen la situación bajo control y que es capaz realmente de extirpar estas viejas prácticas del capitalismo de amiguetes que se le han instalado en el partido".

El también titular de Cultura ha subrayado que ellos tienen claro que "no van a hacer nada" que facilite la llegada de PP y Vox al Gobierno. "Nadie desea eso", ha agregado para alertar, no obstante, que no puede pensarse que el "miedo" a que venga la derecha es "motor suficiente" para "tirar hasta el final la legislatura", sino que requiere reimpulsar la agenda social que hasta ahora el PSOE mantenía bloqueada, unida a medidas contundentes en materia anticorrupción.

"Si queremos que la legislatura avance, evitando un escenario electoral que propiciaría la llegada de la extrema derecha al Gobierno, hay que crear las condiciones para que ello suceda (...) la primera condición es que el PSOE es capaz de afrontar la situación", ha remachado.

LOS SOCIOS SON RESPONSABLES Y NO QUIEREN QUE GOBIERNE LA DERECHA

Aparte, Urtasun ha destacado la "responsabilidad notable" de los socios de investidura, puesto que "no hay una mayoría" en el Congreso que esté "pidiendo elecciones" ni que el Gobierno se retire, porque en caso contrario el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya habría presentado una moción de censura que ya ha descartado, consciente de que no tiene apoyos suficientes.

Sin embargo, Urtasun ha apuntado que el reto ahora es asegurar que hay una "mayoría para poder avanzar" en conseguir avances sociales, para lo cual hay que poner unas condiciones para que sea posible, una vez que hay una pérdida de confianza con el PSOE y que ahora tiene que recuperar una confianza está "quebrada".

"Somos una izquierda de Gobierno y no vamos a poner en riesgo el Ejecutivo, pero tiene que haber unas condiciones", ha reafirmado el ministro de Cultura para insistir que ahora la "pelota está en el tejado" del PSOE, instándole a acordar medidas valientes de cara a la comisión de seguimiento del pacto de gobierno que se celebrará de forma urgente entre socialistas y Sumar.

Urtasun ha concluido que la cuestión de confianza, a tenor de lo expresado por los socios parlamentarios, no está encima de la mesa, pero ha asegurado que no basta con que el presidente comparezca en el Congreso el 9 de julio porque su obligación es "hacer más cosas" y atender las exigencias de sus aliados.

DÍAZ RECLAMA UN "GIRO COPERNICANO" EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

Por su parte, Díaz ha reivindicado que Sumar es una izquierda limpia y ha reclamado medidas de regeneración, como acabar con el uso abusivo de los aforamientos y limitarlos solo a la protección de la libertad de expresión de los cargos públicos.

"La ciudadanía necesita saber con exactitud qué es lo que ha pasado y saber también con exactitud tener garantías de que esto no se extiende al global del PSOE", ha enfatizado para reivindicar que ella se está "dejando la piel" por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Aparte de las medidas "radicales" en materia anticorrupción, la vicepresidenta ha diagnosticado que el país necesita un "giro copernicano" en la gestión y un nuevo marco de relaciones entre los socios del Gobierno.