Sumar reclama al Supremo que acate el criterio del TC con la ley de amnistía y cese ya su actitud de "desacato"

Archivo - El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una rueda de prensa ofrecida por el espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, en el Espacio Ecooo, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado al Tribunal Supremo que cese su "desacato" a la ley de amnistía y ha censurado que "no hay nada más reprochable" que un órgano judicial se niegue de forma reiterada a cumplir una normativa emanada del Congreso.

Así lo ha trasladado después de que el Tribunal Constitucional (TC) encamine su aval a amnistiar la malversación del 'procés' al aceptar el magistrado ponente del primer recurso de amparo, José María Macías, que defiende la negativa del Tribunal Supremo a perdonar ese delito, redactar una decisión con el sentido de la mayoría, favorable a aplicarla.

El portavoz parlamentario de IU y diputado del grupo plurinacional, Enrique Santiago, ha considerado que las leyes se elaboran en el parlamento y los jueces, les guste o no, lo que tienen que hacer es aplicarlas.

"Incluso tienen mecanismos para impugnarlas en caso de que duden de su constitucionalidad. Pero esta actitud recalcitrante a incumplir la ley de amnistía pues ha quedado claramente desautorizada", ha lanzado para insistir en que "no puede ser que los jueces intervengan en política".

Por tanto, ha enfatizado que "todo lo que sea prolongar esta situación de desacato es una intervención política" y "crear problemas de convivencia y de normalización" en Cataluña.

MENSAJE A LLARENA

La coportavoz de los Comuns y diputada de Sumar, Aina Vidal, ha destacado que el criterio del TC es el "esperado" y confía en que magistrados como Pablo Llarena haga caso al tribunal de garantías respecto a la ley de amnistía.

Cuestionada sobre si cree que el líder de Junts, Carles Puigdemont, puede regresar a España, la parlamentaria ha respondido que esa posibilidad depende de la decisión del propio Puigdemont.