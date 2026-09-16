Sumar reclama el traslado de migrantes a la Península tras ordenar la AN paralizar el campamento del Puerto de Ceuta

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el dirignte de IU, Enrique Santiago, durante una rueda de prensa en el Espacio Ecooo, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha reconocido que "no sale de su asombro" con la decisión de la Audiencia Nacional de ordenar la paralización del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta hasta resolver si lo suspende y ha subrayado que esta resolución refuerza la necesidad de ordenar el traslado de migrantes a la Península, visto que los tribunales ponen "problemas" para normalizar la situación de la ciudad autónoma.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha agregado que esta decisión nunca se hubiera producido si el Gobierno hubiera acometido la reubicación de estas personas al inicio de esta "crisis humanitaria".

Así se han pronunciado ambos en declaraciones en el Congreso después de que la Audiencia Nacional ordenara al Gobierno que no ejecute de momento la resolución impulsada para instalar un campamento en el Puerto de Ceuta en el que atender a los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio.

Santiago ha agregado que está "francamente" sorprendido por el criterio de la Audiencia Nacional, pues dicta una paralización de una medida como este campamento sin emitir ninguna medida cautelar.

El diputado ha afirmado que, a la vista de "resoluciones tan particulares" y las "dificultades" que se están poniendo desde distintas instancias del Estado para organizar correctamente la acogida en Ceuta, la decisión de la Audiencia solo remarca la necesidad de acelerar los traslados de migrantes a la Península.

"Ya que los tribunales no están ayudando a quitar la presión a los ceutíes, pues hoy más que nunca la posición que tiene más sentido es trasladar a la Península a todas las personas y de esta forma se evitará que los tribunales pongan problemas para normalizar la situación".

Mientras, Belarra ha enfatizado que "esta situación nunca se habría producido si el Gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer, que es resolver esta crisis humanitaria al día siguiente, a las 48 horas, haciendo los traslados oportunos a la Península".