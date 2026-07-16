Sumar reivindica que la legislatura tiene "sentido" y "fuerza" cuando se construye desde una perspectiva "plurinacional"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martinez Barbero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha defendido que la legislatura "tiene sentido" y "tiene fuerza" cuando el Congreso "construye" desde "una perspectiva plurinacional" tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía impulsada por el Ejecutivo al inicio de este mandato.

Preguntada por si este espaldarazo de la Justicia comunitaria allana las relaciones con Junts en la Cámara baja, Barbero ha reivindicado la mayoría de investidura como "el mejor camino" para España y Cataluña y ha afirmado que van a "seguir avanzando", en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

También ha apelado al "pleno fantástico" que se celebró la semana pasada en el que se aprobó "la mejor" y "más ambiciosa" reforma del "cuarto pilar del estado del bienestar, de los cuidados, de todos los derechos sociales, de la dependencia" y "de la discapacidad". "Basándome en eso y en todo lo que hechos hecho en los últimos meses" ha insistido en que la legislatura "tiene sentido".