Sumar remarca que el debate sobre el burka no es relevante pero no adelanta el sentido de voto a la iniciativa de Junts

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y el concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, durante una rueda de prensa a 13 de abril de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha remarcado que hay debates en la sociedad mucho más relevantes que el uso del burka aunque ha evitado adelantar el sentido del voto a la iniciativa de Junts en el Congreso, indicando que será el martes cuando se comunique la posición del grupo parlamentario.

En rueda de prensa junto al dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, en representación de los partidos de Sumar en el Ejecutivo, Hernández ha explicado que la posición de votos la comunicarán los portavoces en el Congreso, pero que el denominador común es que ahora hay "debates de mayor importancia, calado y preocupación social para el conjunto del país".

Al respecto, ha aludido a que la atención tiene que estar en la cuestión de la vivienda o la calidad de los servicios públicos. "Estos son los debates que tocan, los debates en los que ahora la gente quiere que estemos enfocadas y situadas", se ha limitado a decir.

Por otro lado, ha desgranado que mantienen negociaciones con Junts de cara a intentar convalidar el decreto de medidas de vivienda, incluida la prórroga de alquileres, y que solo el PP se ha negado a dialogar con ellos.

En febrero Sumar adelantó que se oponía a la iniciativa "retrógrada" de Vox para prohibir el velo integral (burka y niqab) en espacios públicos.

Hernández ha interpelado directamente al PP para que explique por qué se opone a una medida de sentido común y de protección social como es la prórroga de alquileres, además de llamar de nuevo a la ciudadanía que soliciten la medida mientras siga en vigor para decir "algo y claro" que desean su continuidad.