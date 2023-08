Sumar remite una carta a Iceta para que subsane una "deficiencia" de la Ley de Deporte que impide ejecutar sanciones

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha remitido este lunes una carta al ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, para que subsane una deficiencia de la Ley del Deporte que impide aplicar un régimen de sanción cuando se incumple lo dispuesto en la norma.

Así lo ha anunciado el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en una rueda prensa en la que ha detallado que para que entre en vigor el régimen de sanciones de la Ley de Deporte tiene que haberse presentado antes un "desarrollo reglamentario" de mecanismos de resolución de conflictos extrajudiciales que aún no existe.

Según Urtasun, en una de las disposiciones adicionales de dicha ley se recoge la obligación de presentar dicho reglamento. Mientras no se presente, según el portavoz, no se pueden aplicar sanciones si, por ejemplo, no existe una composición paritaria de las juntas directas como lo establece la Ley de Deporte.

El dirigente de Sumar también ha puesto como ejemplo que por ahora no se puede hacer cumplir con la obligación de los informes anuales de igualdad o los protocolos antiacoso y antidiscriminación.

"El no cumplimiento de estos artículos ahora mismo no tiene un régimen de sanción en vigor porque ese reglamento no está presentado", ha reiterado Urtasun, que ha urgido al ministro Iceta que subsane "cuanto antes mejor" la "deficiencia" para ejecutar sanciones ante el no cumplimiento de preceptos "tan importantes".