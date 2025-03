Sumar replica al PSOE que debe traer los PGE al Congreso aunque no haya apoyos atados: "Nunca es una pérdida de tiempo"

Varios sectores del socio minoritario aseguran que el Gobierno es fuerte aunque no salgan los Presupuestos y descartan elecciones

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha replicado al PSOE que el Gobierno debe traer al Congreso nuevos Presupuestos Generales del Estado, aunque no tenga apoyos garantizados, y ha subrayado que el Ejecutivo goza de buena salud y puede seguir acometiendo avances sociales, con independencia de que fueran tumbados en la cámara y se fuera a una prórroga presupuestaria.

"Para nosotros discutir cuestiones en el ámbito del hemiciclo con los grupos parlamentarios nunca es una pérdida de tiempo. Creemos que la negociación y el diálogo están la clave para llevar adelante las medidas necesarias", ha apuntado en rueda de prensa en el Congreso.

Todo ello en alusión directa a las declaraciones previas de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien tras el Consejo de Ministros ha sostenido que es importante tener nuevos Presupuestos si hay acuerdo previo con los grupo parlamentarios para sacarlos adelante porque, de lo contrario, harían "perder el tiempo" a la Cámara Baja y a los ciudadanos.

La dirigente de Sumar ha manifestado su convicción en la "fortaleza" del Gobierno y, en consecuencia, ha reivindicado que los PGE deben negociarse con los grupos parlamentarios, pero en base a "papeles" y para ello el primer paso es que el Gobierno apruebe un anteproyecto en el seno del Consejo de Ministros.

EL GOBIERNO GOZA DE "BUENA SALUD"

Al respecto, ha apuntado que los dos socios del Ejecutivo mantienen diálogo con vistas a consensuar unas nuevas cuentas públicas, cuestionada sobre si hay problemas entre los socios para aprobar nuevos Presupuestos, pero ha precisado que esas conversaciones se llevan con discreción.

También ha restado importancia a las discrepancias entre PSOE y Sumar sobre el enfoque a la hora de abordar la cuestión presupuestaria, al insistir en que hace didáctica de la coalición y que esas diferencias puntuales no suponen, en ningún caso, erosión en la coalición.

"El Gobierno goza de buena salud sin perjuicio de los debates que mantenemos entre los socios, lo que hacen es que todas las decisiones que se adoptan estén mucho más nutridas de argumentos", ha precisado.

También ha asegurado que la robustez del Ejecutivo es "estupenda" y ha sostenido que, con independencia de los Presupuestos, se ha logrado aprobar unos 25 proyectos legislativos, lo que evidencia que el Gobierno funciona "bien" pese a la compleja aritmética parlamentaria y tiene más proyectos en el horizonte aparte de las cuentas públicas, como es el caso de la reducción de jornada laboral.

De esta forma implícitamente Sumar, como han recalcado otros sectores de sus partidos aliados, tiene claro que no habrá convocatoria de elecciones y que el Gobierno puede seguir gobernando con prórroga presupuestaria, aunque lo deseable es que los PGE se sometan a consideración del Congreso y se intenten recabar los apoyos de aliados parlamentarios. "No renunciamos a ellos, aspiramos a tener PGE", ha remachado la portavoz parlamentaria de Sumar.

RECLAMACIÓN AL PSOE PERO SIN ELEVAR LA PRESIÓN

Fuentes del grupo plurinacional han recalcado que este debate no va a durar eternamente, aludiendo así a que en primavera tendrá que tomarse una decisión definitiva de si hay o no Presupuestos.

También reducen la intensidad de la divergencia con el PSOE y que, aunque van a seguir reclamando que se lleven, no ven ahora necesario pedir la convocatoria del acuerdo de seguimiento de la coalición al no haber ningún incumplimiento del pacto. Aparte, insisten en que con nuevas cuentas públicas o no, van a demandar al PSOE que se acometa el programa de gobierno y descartan que la cuestión del gasto en defensa sea un escollo en el ala socialista para eludir nuevos PGE.

Otras fuentes del grupo expresan su incomprensión con el PSOE, dado que hace unas semanas les trasladaban por ejemplo que los acuerdos adoptados por Junts se extendían también a los Presupuestos. De todas formas, descartan de plano que una derrota parlamentaria sobre los Presupuestos Generales deba implicar la convocatoria de elecciones y, por ello, el Gobierno debe de intentarlo.

Aparte, hay sectores del socio minoritario de la coalición admiten que hace tiempo que veían una posible prórroga presupuestaria, ante las dificultades de conciliar a formaciones de izquierda con PNV y Junts, y que ante ello hay que ser pragmáticos. De todas formas, reconocen que es complicado que un Ejecutivo pueda estar toda la legislatura sin presentar PGE y que tiene que ser ahora o el año que viene. E insisten en que las fuerzas de izquierda no tienen incentivos para ir a comicios adelantados.

IU VE OBLIGADO PRESENTAR PGE: EL GOBIERNO NO VA A CAER Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha proclamado también que la presentación de nuevos Presupuestos Generales es una "obligación" del Gobierno, dado que supone presentar al país su modelo de país y su proyecto político.

En declaraciones en el Congreso, el diputado ha dicho que la posición de IU es clara y consiste en que el Gobierno lleve a cabo todas las conversaciones necesarias con los socios parlamentarios para que esas nuevas cuentas públicas, que deben pivotar sobre el refuerzo del "escudo social" en vez de una "carrera armamentística" que no está justificada, se aprueben.

Santiago ha descartado que la posibilidad de que el Gobierno tuviera que convocar elecciones en caso de que el anteproyecto de Presupuestos fuera rechazado en el Congreso, dado que su afán es que la legislatura se agote. "Si llegado el momento esos presupuestos no salen adelante, como ya pasó cuando las derechas han hundido la Agencia Estatal de Salud, pues serán esas fuerzas políticas las que tengan que dar cuenta la sociedad porque están constantemente en contra de los avances sociales", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Sumar y coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha subrayado que forman parte del Gobierno y dentro del mismo están hablando con el PSOE para negociar nuevas cuentas públicas. Por tanto, ha relatado que la voluntad política es traerlos al Congreso y apelan al PSOE para que esto acontezca.

COMPROMÍS PRIORIZA LAS AYUDAS DE LA DANA: CON O SIN PGE

Mientras, el diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha defendido que tener nuevos Presupuestos Generales es esencial para que el Gobierno funcione. Es más, ha admitido que su preocupación es "máxima" en caso de que se prorroguen porque estarán en juego muchas inversiones.

"Así se lo estamos reivindicado al PSOE, que no puede hacer política de brazos caídos y tiene que dar un paso adelante para intentar sacar los Presupuestos", ha remachado.

Sin embargo, la portavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha afirmado que, aunque su criterio es que el Gobierno intente aprobarlos, su prioridad son las ayudas a la Comunidad Valenciana por los efectos de la dana, que pueden desplegarse "con o sin" nuevas cuentas públicas.

De esta forma, la formación valenciana está dispuesta a asumir una prórroga presupuestaria que articulen inversiones a la comunidad, consciente de que la situación política y la aritmética parlamentaria es muy complicada. También ha desgranado que se está viendo que se puede gobernar en un contexto de prórroga presupuestaria.