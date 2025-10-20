Sumar respalda la idea de Sánchez de acabar con el cambio horario: favorece la conciliación y genera ahorro energético

(I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante un rueda de prensa, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha valorado como una iniciativa positiva la idea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proponer a la Unión Europa (UE) acabar desde 2026 con el cambio de hora estacional, al favorecer la conciliación y el ahorro energético.

En declaraciones a los medios de comunicación en Barcelona, Díaz ha señalado que le parece "muy interesante" el planteamiento de Sánchez, alegando que el sistema horario actual "entorpece y dificulta la salud".

En rueda de prensa en Madrid Urtasun ha respaldado que la petición que hará Sánchez en el seno de la UE es una buena iniciativa que favorece la conciliación y el ahorro energético.

No obstante, ha agregado que esta idea debería ir dentro de una reforma más amplia para tener mayor cuota de conciliación en España.

MAILLO: "BUENA INICIATIVA"

Previamente y en otra comparecencia de prensa, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha considerado que la propuesta de Sánchez es una "buena iniciativa" que se enmarca con las aspiraciones que llevan mucho tiempo mostrando "círculos científicos".

Así, ha dicho que sería una buena noticia que se accediera a la petición de Sánchez aunque también tienen "descreimiento" de que se vaya a conseguir, dado que antes ya ha habido muchos intentos.

Sin embargo, Podemos se ha mostrado crítico con Sánchez al acusarle de intentar una "política de titulares vacíos" que se le está "yendo de las manos" y le ha exigido que trabaje de una "puñetera vez" en solucionar el problema de la vivienda.