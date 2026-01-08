Sumar saluda el acuerdo entre ERC y Sánchez para la financiación en Cataluña y ve bases para un modelo más "justo"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar ha celebrado este jueves el acuerdo entre el Gobierno y ERC en materia de financiación en Cataluña y que reconoce el principio de ordinalidad, al considerar que así se avanza hacia un nuevo modelo "justo y equitativo".

Así se ha pronunciado la formación mediante un mensaje en la red social 'Bluesky', después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, haya avanzado un pacto tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que supondrá 4.700 millones más para Cataluña.

"Es una buena noticia que se siga avanzando en un modelo de financiación justo y equitativo. Financiar bien las CCAA es financiar nuestros servicios públicos", ha defendido Movimiento Sumar, que aboga así por incrementar los recursos para todas las autonomías.

Los detalles del pacto, que se centra en la financiación de Cataluña, pero no en la capacidad de recaudación, los dará la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Junqueras se ha congratulado del pacto incidiendo en que "todo el mundo gana", en especial la ciudadanía catalana, pues permitirá a la Generalitat aumentar un 12% su capacidad presupuestaria.