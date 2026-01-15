Sumar y socios del Gobierno piden calificar de "secuestro" la captura de Maduro y reclaman su liberación

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sumar y socios parlamentarios del Gobierno han cuestionado la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, reclamando la liberación de su presidente, Nicolás Maduro, y que el Ejecutivo no dude en calificar como "secuestro" su captura durante la misma para trasladarle a suelo estadounidense y juzgarle allí por narcoterrorismo.

Durante la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ante el Pleno del Congreso de los Diputados para hablar de Venezuela, el portavoz de Sumar en la Comisión de Exteriores, Agustín Santos, ha defendido la necesidad de "acompañar la situación en Venezuela para evitar que sea un protectorado de Trump".

También hay que "alentar el diálogo nacional de todas las fracciones políticas para reconstruir su soberanía violada y ultrajada y crear el clima para ello con la liberación de todos los presos políticos, incluido Nicolás Maduro", ha dicho Santos. "Es necesario igualmente "levantar unas sanciones que, como en la mayoría de las ocasiones, perjudican sobre todo a los más desfavorecidos y al pueblo", sostiene.

DEFENSA DE ZAPATERO

Asimismo, el que fuera 'número dos' de la lista de Yolanda Díaz por Madrid ha querido dar las "gracias" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, contra cuya labor han cargado duramente tanto el PP como Vox en sus intervenciones, acusándole de blanquear al chavismo.

También ha salido en defensa del expresidente el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para quien el PP le "odia tanto" y le tiene "tanta manía" porque "les ganó el año 2004, porque derrotó a ETA en el 2011 y porque levantó la campaña del año 2023". Además, ha recordado que defendió al expresidente José María Aznar frente a las críticas del entonces mandatario venezolano, Hugo Chávez. "Eso es ser patriota y no aplaudir a un genocida", ha valorado.

Asimismo, Rufián ha reclamado a Albares que no dude en calificar como "secuestro" la captura de Maduro. "Lo del otro día, independientemente de lo que se opine del señor Maduro, es un secuestro", ha defendido. "El político, o nuestra ideología, no tiene que estar por encima del "Derecho Internacional", le ha dicho al ministro, al que ha pedido que no le cueste tanto usar este término, "como cuando le costó decir genocidio".

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado "la intervención ilegal que Estados Unidos ha hecho contra Venezuela durante estas Navidades, el secuestro de su presidente, el bombardeo de Caracas y el asesinato de decenas de venezolanos y venezolanas".

Asimismo, ha puesto en el punto de mira al PP y su apoyo a la líder opositora María Corina Machado, quien el propio Donald Trump ha dicho que "no tiene legitimidad para gobernar Venezuela, no tiene apoyo dentro de Venezuela". "Han hecho tanto el ridículo", le ha indicado a la portavoz 'popular', Cayetana Álvarez de Toledo.

LO DE TRUMP NO TIENE UN PASE

También ha hablado de "secuestro" el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu. "Esa agresión, ese secuestro no tienen un pase, son una vulneración clara de los principios del Derecho Internacional son inaceptables y es importante denunciarlos" porque "generan precedentes", ha sostenido.

Para el diputado del BNG, Néstor Rego, el bombardeo de Estados Unidos en Venezuela y "el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro, es una acción que de manera clara vulnera el Derecho Internacional y viola la soberanía de ese país". Así las cosas, ha pedido al Gobierno que reclame el cese de "cualquier acción hostil de Estados Unidos contra Venezuela y que pongan en libertad a su presidente".

PNV Y JUNTS CRITICAN LA ACCIÓN DE EEUU

A su vez, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha coincidido en que la acción militar estadounidense "viola una vez más el orden internacional, entrando en Venezuela y deteniendo a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores", pero no ha llegado a hablar de secuestro. "Esperamos que en un futuro próximo Maduro sea investigado y juzgado por un tribunal independiente e imparcial", ha acotado.

Lo ocurrido en Venezuela "es algo inaceptable", ha afirmado, puntualizando que eso no quiere decir que su partido quiera "tapar el sistema político-dictatorial establecido por Maduro y su Gobierno en Venezuela, que se mantenía en el poder gracias a unas elecciones falsas".

Por su parte, la diputada de Junts Marta Madreras ha mostrado su solidaridad con el pueblo venezolano frente a la "dictadura" de Nicolás Maduro y ha cargado contra la actuación la Administración Trump por haber "vulnerado", con su "demostración de fuerza", los principios básicos del Derecho Internacional.

Como independentista, Madreras ha recalcado que "siempre" han sabido distinguir "entre legalidad y legitimidad" para dejar claro que "nunca" mirará a otro lado cuando se conculquen los derechos humanos "si sirven la voluntad democrática y protegen las libertades".

"Asumir acríticamente el régimen de Maduro es igual a aceptar que Franco no era un dictador, y que asumir acríticamente la actuación de Trump es igual a legitimar la represión ejercida por España contra el independentismo", ha defendido.

Por último, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha recalcado que "el pueblo venezolano no puede seguir siendo el rehén ni de los intereses partidistas de las izquierdas ni de las derechas pero tampoco de las potencias que buscan únicamente expoliar sus recursos", al tiempo que ha admitido que la única "esperanza" que queda es la diplomacia.