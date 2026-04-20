Sumar trata de zanjar la polémica con Junts y apela al diálogo para llegar a un acuerdo con el decreto de vivienda

1079628.1.260.149.20260420131557 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), y el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño (d), durante una rueda de prensa en conjunto, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la coalición Sumar han tratado de zanjar el choque con Junts por las declaraciones críticas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha apelado a mantener el diálogo y tener "altura de miras" para convalidar el decreto de vivienda, que incluye la prórroga de los contratos de alquiler.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha minimizado en rueda de prensa conjunta con el dirigente de Más Madrid esta polémica, al resaltar que Díaz se reunió en Bruselas como miembro del Gobierno con el líder de Junts, Carles Puigdemont, y que Sumar defendieron la Ley de Amnistía.

Por ello, ha rebajado este choque al exponer que pese a que nunca han ocultado sus "diferencias" políticas con los postconvergentes, esto no les ha impedido llegar a acuerdos que ha valorado positivamente como la reforma fiscal en el Congreso.

Durante su comparecencia, Urtasun ha confiado en que todos los grupos políticos, incluido Junts, tengan "altura de miras" y den su voto favorable a la prórroga de alquileres, que cuenta con un apoyo transversal entre el electorado de partidos de izquierda y de derechas, aludiendo con ello a una encuesta de Atenea del Dato encargada por el grupo europarlamentario 'The Left' a petición de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán.

Cuestionado sobre si hay ahora mismo interlocución con Junts y si habría que pedir disculpas al partido como ha pedido, Urtasun ha evitado pronunciarse y ha aludido a su disposición al diálogo y la negociación, a la par que ha pedido responsabilidad a los partidos.

HAY QUE ELEGIR: LOS CIUDADANOS O EL LOBBY INMOBILIARIO

En este sentido, ha aludido a que PP, e implícitamente Junts, con los datos de este sondeo tienen que elegir entre votar al lado del "lobby inmobiliario" o apoyar los intereses de sus propios votantes.

"Nosotros evidentemente tenemos muchas diferencias con Junts que son ampliamente conocidas, pero eso no nos ha impedido en el pasado llegar a acuerdos con Junts porque cuando se trata de defender el derecho a la vivienda, cuando se trata de defender el avance de los derechos sociales", ha dicho en tono conciliador.

El también portavoz de Sumar ha insistido en que van a dialogar "con quien haga falta" y tienen la disposición de sentarse con todo el mundo, dado que hay que poner por delante a los ciudadanos.

Por último, ha vuelto a criticar que solicitaron una reunión al PP sobre el decreto de vivienda y la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo lo rechazó.