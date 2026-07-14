Sumar ve "desproporcionada" la condena al hermano de Sánchez: "Ponen muy difícil creer en el Estado de Derecho"

1104097.1.260.149.20260714124749 La diputada de Sumar Aina Vidal interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar considera "desproporcionada" la pena de nueve años de inhabilitación impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. "Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada; están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país", ha avisado el diputado de Compromís, adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.

También la portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comunes, Aína Vidal, ha tachado de desproporcionada la pena y ha coincidido con Ibáñez en que "el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto" precisamente por "sentencias como esta" y por el trato que da el juez Juan Carlos Peinado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.