Sumar ve insuficiente la declaración de Zapatero y demanda más explicaciones de quien fue "referente" progresista

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha considerado insuficiente el comunicado de Zapatero negando cualquier irregularidad en el caso Plus Ultra y ha exigido que alguien que fue "referente" para el espacio progresista tiene que dar más explicaciones y transparencia.

"Zapatero es una persona que fue muy relevante para los progresistas en este país, lo ha sido y sigue siendo, y por tanto querríamos un poquito más que una declaración por escrito", ha apostillado a la prensa en los pasillos del Congreso recordando que hasta hace poco participaba en campañas electorales del PSOE.

Todo ello después de que el expresidente haya negado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

También en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, ha apostillado que la ciudadanía merece más explicaciones y que a Sumar, desde el respeto a las investigaciones judiciales y a la presunción de inocencia de Zapatero, no les llega con esa negación de los hechos y apelación a la confianza en la integridad del exmandatario.

"El expresidente Zapatero no es cualquier persona. No lo es para la ciudadanía progresista, no lo es para la ciudadanía de este país", ha reafirmado para insistir en que la ciudadanía demanda "mucha más información" sobre sus actividades.

ESPERA QUE SÁNCHEZ HAGA SUYAS LAS PROPUESTAS DE SUMAR

Por otro lado, ha confiando en que el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haga suya durante su comparecencia en el Congreso del 24 de junio la propuesta de reforma de los estatuto de los expresidentes impulsada por Sumar, que eleva los controles sobre sus actividades, junto a otras medidas anticorrupción.

En todo caso, Martínez Barbero ha rechazado que Sumar salga del Gobierno por este caso, dado que van a "dejarse la piel" para empujar al PSOE a desplegar más políticas de izquierda. En el seno del socio minoritario del Ejecutivo se afanan en desvincular al Ejecutivo del caso que afecta a Zapatero.

"Nosotros estamos aquí, estamos en el Gobierno para gobernar para la mayoría social, para hacer leyes y para hacer medidas para que la gente viva mejor. No me parece lógico renunciar a eso", ha insistido para recalcar que no teme una moción de censura al ver incomprensible que una fuerza plurinacional como Junts pudiera dar respaldo a una iniciativa que llevaría a la Moncloa a PP y Vox.

A su vez, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha indicado sobre Zapatero que una cosa es el plano judicial y otra es la esfera pública, en la que el expresidente tiene que dar mucha más explicaciones sobre su lobbismo o los regalos que le hicieron cuando estuvo en La Moncloa. "Que dé explicaciones y se pueda volver a confiar en él", ha apostillado.