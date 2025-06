Sumar vuelve a estar al borde de una segunda fractura interna en el Congreso por la crisis del PSOE por el caso Cerdán

Més per Mallorca y Més Compromís decidirán si sus diputados pasan al Grupo Mixto y Chunta reflexionará sobre su apoyo a Sánchez

La crisis del PSOE por el caso de presunta corrupción del exdirigente Santos Cerdán ha sacudido la estabilidad interna de Sumar, dado que sus aliados territoriales como Més per Mallorca y Més Compromís van a decidir en sus órganos si sus diputados rompen con el grupo plurinacional y pasan al Mixto en el Congreso.

La formación balear, según han explicado fuentes del partido, reunirá a su ejecutiva este jueves en Mallorca con la propuesta de que el parlamentario Vicenç Vidal abandone el grupo plurinacional, una vez que Més ha vinculado su continuidad a que Sumar salga del Gobierno.

También ha transcendido que la crisis entre Compromís y Sumar se ha recrudecido una vez que la facción mayoritaria de la confluencia valenciana, Més Compromís donde se referencia la diputada Águeda Micó, ha convocado para el lunes a su mayor órgano con la militancia (el Consell Nacional) para pronunciarse sobre la propuesta de salir de Sumar.

Este movimiento también tiene una variante de riesgo de fractura interna dentro de Compromís, una vez que Iniciativa (donde milita el diputado Alberto Ibáñez) acordó en su ejecutiva no centrarse en el debate sobre la continuidad en Sumar sino poner todo el foco en el PSOE para exigirle contundencia en materia anticorrupción. Por tanto, este acuerdo implícitamente comporta mantenerse dentro del socio minoritario del Ejecutivo.

LA CHUNTA TAMBIÉN REFLEXIONARÁ CON TODOS LOS ESCENARIOS ABIERTOS

Aparte, la Chunta aragonesista que cuenta con el diputado Jorge Pueyo ya comunicó que iba a debatir sobre si merece la pena seguir apoyando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no descartaba retirarlo, al subrayar el parlamentario que todos los escenarios estaban abiertos. Así, fuentes del partido indican que no se puede descartar también la ruptura con Sumar aunque otras voces dentro del socio minoritario sostienen que el diputado no va a irse del grupo plurinacional.

Todo ello ha motivado que Sumar, que ahora cuenta con 27 diputados, se arriesgue a tener más bajas en sus filas, una vez que Podemos ya rompió a finales de 2023 con la coalición forjada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y sus cuatro diputados pasaron al Mixto. Ahora, como mínimo hay opciones que otros dos diputados se escindan del socio minoritario, lo que sería un golpe político a una de las formaciones que sostiene al Gobierno.

En las filas de Sumar lamentan y ven injusto que la crisis del PSOE al final repercuta en un conflicto interno dentro del socio minoritario, una vez que sus aliados autonómicos que no forman parte del Ejecutivo han planteado escenarios de fractura.

MÉS PER MALLORCA QUIERE QUE SUMAR DEJE EL GOBIERNO

Mientras, en el caso de Més per Mallorca, donde a priori las posiciones mayoriatarias son las de romper con Sumar, subrayan que se han comportado con "extrema lealtad" durante estos dos años de legislatura y aunque sus motivos son "diferentes a los de Més Compromís, admiten que hay dinámicas dentro de Sumar con las que están en desacuerdos.

La formación balear, que ya fue por su cuenta en las elecciones europeas y no se integró en la candidatura de Sumar, considera que el caso Cerdán es la "gota que colma el vaso" y que su criterio es que no pueden estar dentro de un grupo que forma parte del Ejecutivo. No obstante, también esperan que desde Sumar puedan hacer una contraoferta que evite su salida.

Repecto a Mes Compromís, la crisis venía ya de antes del escándalo del exsecretario de Organización y estalló por la decisión en Sumar de no registrar la comparecencia de Sánchez en la comisión de la dana, algo que generó un fuerte malestar en la formación valenciana al entender que se había vetado su demanda.

Esto generó que Més y Verds Equo abogaran por la ruptura mientras que Iniciativa abogaba por continuar, aparte de extender las alianzas electorales con la izquierda estatal. Para evitar el riesgo de división interna, la ejecutiva nacional de Compromís decidió evitar la ruptura a cambio de que se les concediera plena autonomía.

La diputada Águeda Micó explicó la semana pasada que para dar una nueva oportunidad Sumar debía atender sus exigencias, que básicamente eran garantía de libertad de voto, capacidad de interpelar al Ejecutivo en los Plenos del Congreso y negociar bilateralmente con el Gobierno y con los grupos parlamentarios sobre las cuestiones valencianas, de cara a poder lograr que el presidente compareciera en la comisión de la dana en una segunda fase asociada a la reconstrucción de valencia.

VISIONES CONTRAPUESTAS EN LA CRISIS CON COMPROMÍS

Así, la semana pasada delegaciones de Més, Iniciativa y Verds Equo se reunieron con Sumar y el resto de partidos, donde parecía que la situación estaba encarrilada aunque ayer se complicó con la determinación de Més de someter a una consulta su salida en Sumar.

Respecto la reactivación de la crisis existen versiones contrapuestas. Por ejemplo, del lado de Més recalcan que no ha terminado de rubricarse un pacto con las garantías que reclamaban para seguir en Sumar y que pese a las buenas palabras no había claridad ni garantías de que se fueran a cumplir.

Aparte, han agregado que el caso de Santos Cerdán ha cambiado el escenario político, demandando mayor distancia con el PSOE al que recriminan que este caso de supuesta corrupción impacta en toda la izquierda cuando su prioridad es desalojar al PP de la Generalitat valenciana.

Mientras, en el lado de Iniciativa y de Sumar expresaban que había un acuerdo cerrado, a falta de unos flecos, para dar más visiblidad a Compromís y que el consenso se puso de manifiesto en reuniones de la mesa de partidos y en la dirección del grupo parlamentario.

COMPROMÍS TAMBIÉN SE ARRIESGA A DIVISIÓN INTERNA

Ante ello, estas voces sostienen que en el sector mayoritario de Més expresaron que el caso Cerdán han cambiado el escenario y que ahora intentan o bien presionar para sacar más contrapartidas o mostrar ya, con la ruptura que ya no perciben a Sumar como un espacio útil para la izquierda alternativa.

En este contexto, fuentes de Iniciativa recalcan que si se consuma el apoyo a romper con Sumar ellos tendrán que tomar también decisiones pero muestran malestar con la actitud de Més, máxime cuando hay un acuerdo de la ejecutiva de Compromís y sería además contravenir un pacto electoral. Asimismo, apuntan que el diputado Alberto Ibáñez rechaza pasarse al Mixto, acorde con la dirección de su partido.

Dentro de Sumar vienen considerando que este choque hay una motivación interna de Compromís y advierten de que pueden caer en el riesgo de división interna en un espacio como el valenciano que se había mostrado estable durante muchos años. Y es que alertan del escenario contraproducente que puede suponer que Micó pase al Mixto e Ibáñez se quede en Sumar.

Aparte, fuentes del grupo parlamentario replican que Compromís no va a tener visibilidad sino que estará opacado en un grupo donde Podemos tiene más diputados, y que la libertad de voto también tiene cabida dentro del grupo plurinacional.