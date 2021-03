El supervisor de fondos reservados con Marlaska evita dar detalles al Congreso: "Incurriría en responsabilidad penal"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, se ha negado en la comisión de la operación Kitchen del Congreso de los Diputados a dar detalles sobre el funcionamiento de los fondos reservados al entender que la normativa en vigor le impide hacerlo.

"De hacerlo", ha dicho, "incurriría en responsabilidades penales y, por tanto, no puedo ir más allá de lo que este deber de secreto me impone". Rodríguez, que es policía desde 1977, ocupa desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior un cargo clave en la coordinación de Policía y Guardia Civil, teniendo entre sus tareas la supervisión del sistema de fondos reservados.

Sobre la operación Kitchen de sustracción de documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, Rodríguez ha indicado que antes de su cargo en Interior sólo la conocía por referencias en los medios de comunicación.

Otra de las cuestiones que ha abordado es su sobrenombre como Lenin. "Me enteré de ese apelativo hace dos o tres años, cuando iba a tomar posesión como director del Gabinete de Coordinación y Estudios. Me hizo mucha gracia, tampoco me distorsiona la vida", ha contestado.

VILLAREJO O LA EXNOVIA DE PUJOL

El alto cargo de Interior se ha negado a responder si se sigue pagando con cargo a fondos reservados a confidentes de José Manuel Villarejo, el polémico comisario jubilado y detenido por corrupción. Lo mismo ha dicho al ser preguntado por el PP por la "exnovia del primogénito de los Pujol". "No puedo responder a esa información", ha terciado.

Al comienzo de su comparecencia, y en respuesta al PSOE, Rodríguez ha señalado que no podía hablar ni de la asignación de fondos reservados ni de una normativa que, según ha dicho, no ha cambiado desde su llegada a la Secretaría de Estado a mediados de 2018.

En este sentido, ha apuntado que estas partidas están sometidas a un "sistema especial de justificación" según la normativa en vigor desde 1995 y que de la misma se da cuenta a puerta cerrada en una comisión específica de la Comisión del Congreso.

Rodríguez ha reconocido como un "supuesto extraño" el que un funcionario reciba fondos reservados sin conocimiento de la Comisaría General a la que pertenece, aunque matizando que "no lo descartaría por razones de seguridad", pero sin dar más detalles si esto es posible por orden directa del director adjunto operativo (DAO) u otro alto cargo.

El comisario jubilado recientemente de la Policía --motivo por el que fue reestructurado el organigrama de Interior para nombrarle director general-- ha señalado que existen "medios de control" de esos fondos reservados, que van más allá de aportar un ticket de un almuerzo o un parking, porque "siempre prevalece el control documental".

Al ser preguntado si el secretario de Estado de Seguridad puede interesarse directamente por un gasto con cargo a los fondos reservados, Rodríguez ha respondido que "entra dentro del control" pero "a posteriori". "Podría ser informado de una determinada operación, pero no es lo habitual", ha comentado.