El Supremo abre causa a un senador del PSOE por proponer como jueza de paz a su esposa, también del partido

Archivo - El senador del PSOE Alfonso Moscoso, en la Comisión de Entidades Locales, en el Senado, a 11 de abril de 2024, en Madrid, (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha acordado abrir causa, a raíz de una querella de la Fiscalía, al senador del PSOE Alfonso Carlos Moscoso por proponer como jueza de paz a su esposa, afiliada al mismo partido.

A través de un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal explica que los jueces de paz, según su reglamento, no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, además de recogerlo también la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución.

Los magistrados indican que la querella de la Fiscalía del Tribunal Supremo admitida a trámite relataba que, en noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario (Cádiz), donde el senador es alcalde, anunció mediante edicto la elección de juez de paz y, como ningún habitante del pueblo, con un total de 464 habitantes, manifestó su interés en ocupar dicho cargo, la esposa del alcalde, afiliada al PSOE desde octubre de 2007, cursó su solicitud.

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