El Supremo absuelve a la exjefa de personal del Gómez Ulla por contratar a su hermana y a una profesora de su hijo

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha absuelto a la exjefa de Recursos Humanos del Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, en Madrid, que había sido condenada por contratar a su hermana y a la profesora de inglés de su hijo en el centro.

Así lo ha decidido la Sala de lo Militar en una sentencia recogida por Europa Press en la que ha estimado el recurso de la teniente coronel contra el fallo del Tribunal Militar Central, que la condenó a 11 meses de prisión, una indemnización de 60.000 euros y la suspensión militar de empleo por delitos contra el patrimonio en el ámbito militar y la extralimitación en el ejercicio del mando.

El alto tribunal concluye que "no ha quedado acreditado que al recurrente cometió dichos delitos con la contratación de la profesora de inglés de su hijo como celadora y de su hermana, como experta en bioseguridad" en el Gómez Ulla.

El Supremo señala que el contrato eventual de la profesora de inglés de su hijo era responsabilidad del director del hospital, "por mucho que fuera aquella quien preparara la correspondiente documentación y la llevará a la firma del Director".

Por otro lado, la hermana fue contratada, junto con otras 44 personas, para el funcionamiento de la nueva Unidad de Aislamiento de Alto Nivel, creada con urgencia para hacer frente a la crisis del virus del Ébola.

La Sala no aprecia el delito de extralimitación que se le atribuía a la teniente coronel por la contratación de su hermana como experta en bioseguridad. Según el Supremo, no hay "ningún abuso" en que le comentara al director que su hermana, "que ya prestaba servicios en el hospital y era sobradamente conocida", reunía los requisitos del puesto.

El Supremo concluye que "con independencia del interés que pudiera haber tenido la recurrente en que su hermana ocupara ese puesto, no ha quedado acreditado que aquella incurriera en conducta alguna constitutiva del delito".