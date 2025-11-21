El Supremo cita a Ábalos y Koldo el 27 de noviembre para revisar si les envía a prisión como piden las acusaciones

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos (i) a su llegada para comparecer durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia del covid-19, en el Senado, a 6 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer el próximo 27 de noviembre para resolver si les envía a prisión como piden las acusaciones populares lideradas por el PP.
