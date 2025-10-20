El Supremo cita como testigos a un exgerente y a una trabajadora del PSOE por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo

Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo a cargo del denominado 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha acordado citar como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez en relación a los pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))