El Supremo rechaza la petición de Cerdán de suspender las declaraciones de Ábalos y Koldo García del 15 y 16 de octubre

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado este viernes la petición de la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de suspender las declaraciones del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García fijadas para los días 15 y 16 de octubre.

En una providencia, recogida por Europa Press, el instructor del 'caso Koldo' recuerda que en este procedimiento hay una persona en situación de prisión --precisamente Cerdán-- por lo que tiene preferencia según la ley cuando coincida con otros señalamientos.

En otra providencia, el magistrado rechaza también la petición de Cerdán de reclamar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informase sobre la supuesta filtración de su último informe al secretario general del PP, Miguel Tellado.

