El Supremo rechaza la petición de Delgado de archivar el recurso contra su ascenso a la máxima categoría

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la petición formulada por la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, que había instado a archivar el recurso presentado por el fiscal Luis Rueda contra su nombramiento como fiscal de la Sala de lo Militar del TS, alegando que, ahora que ella ha sido designada fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, él puede volver a optar a la plaza de la Fiscalía Togada.

Delgado presentó un escrito el pasado 20 de junio donde esgrimió que el recurso de Rueda contra su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Público (fiscal de sala) había perdido su objeto porque la plaza por la que éste luchaba había vuelto a quedar vacante, una tesis que apoyó la Abogacía del Estado.

Para la otrora jefa del Ministerio Fiscal, "el interés" de Rueda en este recurso había desaparecido porque solo impugnó el hecho de que no fuera elegido para ese puesto, sin combatir específicamente el ascenso de Delgado a fiscal de sala.

Sin embargo, el TS da la razón a Rueda, el cual opuso que no era lo mismo anular el ascenso Delgado y devolver el proceso al momento preciso en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la propuso para la Sala Quinta del Supremo, que abrir ahora una nueva convocatoria.

En un auto, ponencia del magistrado Luis María Díez-Picazo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que, si finalmente se admitiera el recurso de Rueda, "implicaría la necesidad de dictar una nueva resolución en el procedimiento administrativo por el que en su día se convocó la plaza de fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, algo que no es en absoluto lo mismo que hacer una nueva convocatoria de esa plaza".

"De aquí que no quepa apreciar la pérdida sobrevenida de objeto solicitada", resuelve la Sala Tercera, que impone las costas a Delgado, fijándolas en un máximo de 300 euros.

Cabe recordar que Delgado se hizo con el puesto en la Sala Quinta tras un Pleno celebrado el pasado septiembre donde la mayoría del Consejo Fiscal apoyó a Rueda, fiscal especialista en lo militar que actualmente ejerce como teniente fiscal del Tribunal de Cuentas.

OTROS RECURSOS

En la misma línea, García Ortiz acordó el pasado 8 de junio proponer a Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal.

El fiscal antidroga Luis Ibáñez, uno de los tres candidatos que competían con Delgado por este puesto de nueva creación, también ha recurrido este segundo nombramiento ante el Supremo.

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, también recurrió ante el TS esta última designación a favor de Delgado, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), planea hacer lo mismo en los próximos días, según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press.

AF y APIF consideran que el nombramiento de Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, que se hizo efectivo el 13 de junio, es nulo de pleno derecho. Aducen como principal motivo que podría incurrir en causa de incompatibilidad porque su pareja, el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dirige una fundación dedicada a los DDHH.

A ello suman una razón técnica. Según AF y APIF, la opinión del Consejo Fiscal --que es preceptiva pero no vinculante para el fiscal general del Estado en materia de nombramientos discrecionales-- no se formó correctamente porque los seis vocales de la AF y el de la APIF decidieron no participar en la deliberación y votación sobre ese puesto porque García Ortiz se negó a resolver antes si existía dicha incompatibilidad.