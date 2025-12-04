El Supremo rechaza la querella de Vox contra el Gobierno por los billetes para la flotilla y el buque militar de ayuda

Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado archivar una querella de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros José Manuel Albares y Margarita Robles por costear los billetes de avión para repatriar a varios activistas españoles detenidos en Israel después de participar en la flotilla que se dirigió a Gaza y por el envío de un buque militar para prestarles apoyo consular.

La Sala de lo Penal, en un auto recogido por Europa Press, concluye que no concurren los elementos típicos de los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación recogidos en la querella contra el jefe del Ejecutivo y los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa, respectivamente.

Para los magistrados, los hechos "se circunscriben a decisiones gubernamentales legítimas dentro de las competencias constitucionales en política exterior y defensa".

"Sin que se acrediten", consideran a continuación, "indicios racionales de comisión de los delitos de malversación ni de prevaricación, evidenciándose que la querella responde a un propósito político sin base fáctica penalmente relevante".

VOX: "DEBERÍAN PAGARLO DE SU BOLSILLO"

La Sala Segunda del TS recuerda que los actos de gobierno, "aunque puedan ser discutidos en otros órdenes jurisdiccionales, no son susceptibles de enjuiciamiento penal por prevaricación, salvo supuestos absolutamente arbitrarios o fraudulentos, lo que no concurre en el presente caso".

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, anunció a principios de octubre que el partido se querellaría después de que el Gobierno reconociera haber pagado los billetes para el regreso de los españoles integrantes de la flotilla, a los que acusó de "exhibicionistas" y de haberse pegado un "tremendo crucero de bailoteo", que "deberían pagarlo de su bolsillo", durante su travesía a Gaza hasta que fueron arrestados por las autoridades israelíes.