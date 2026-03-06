El Supremo rechaza retrasar el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama: arrancará el 7 de abril y se extenderá 14 sesiones

El exministro Jose Luis Ábalos (3d), y el empresario Víctor de Aldama (i), durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo - Pool

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rechazado este viernes la pretensión del exminstro José Luis Ábalos de retrasar un mes el juicio que le sentará en el banquillo de los acusados junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, una vista oral que arrancará el 7 de abril y se extenderá a lo largo de 14 sesiones.

En una diligencia, recogida por Europa Press, el alto tribunal desestima la petición de la defensa de Ábalos, que había solicitado posponer al menos un mes el juicio alegando problemas informáticos y la coincidencia de otros señalamientos anteriores en las mismas fechas.

El Supremo aclara que este juicio, que se centrará en las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, es "prioritario" en tanto que se trata de una causa con preso. Tanto Ábalos como Koldo García se encuentran en prisión desde el pasado mes de noviembre por el riesgo de fuga apreciado por el instructor.

En cuanto a las dificultades para acceder al contenido de la causa, el alto tribunal aclara que el abogado de Ábalos puede acudir a la Secretaría para la consulta de los archivos o para copiarles en un disco duro externo. El Supremo, además, deja claro que "el funcionamiento" de la aplicación que contiene toda la documentación del procedimiento depende del Ministerio de Justicia y no de la Sala de lo Penal.

Este mismo viernes, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha asegurado que se está planteando la "posibilidad" de recurrir al Tribunal Constitucional el auto por el cual el Tribunal Supremo desestimó las cuestiones previas al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

En otra resolución, el tribunal también ha fijado el calendario de las sesiones del juicio oral, que arrancará el 7 de abril a las 10.00 horas. El Supremo ha señalado sesiones de mañana, que comenzarán a esa hora, y también de tarde, que darán comienzo a partir de las 15.30 horas. Está previsto que el proceso quede visto para sentencia el próximo 30 de abril.