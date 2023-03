Tamames ve "exagerado" decir que el Gobierno de Sánchez es el peor de la historia, en referencia a la afirmación de Vox

750306.1.260.149.20230314175935 El exdiputado en las Cortes Generales y economista, Ramón Tamames, durante la II Sesión del Ciclo de Conferencias Enrique Fuentes Quintana, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas - Gustavo Valiente - Europa Press

El político y economista Ramón Tamames, candidato de Vox para su moción de censura, considera "exagerado" decir que el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos es el peor de la historia como ha asegurado Vox y dice que él no participa de "epítetos" a ninguna persona "si no hay una razón para hacerlo".

Así se ha expresado Tamames este martes en declaraciones a los medios a su llegada a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas donde participa en la II sesión del 'Ciclo de conferencias Enrique Fuentes Quintana'.

Cuestionado sobre si considera que el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos es el peor de la historia como apunta Vox, Tamames ha deslizado que "hablar de los políticos siempre es exagerado", citando al filósofo José Ortega y Gasset, y que hay una "tendencia a destacar, subrayar y poner tinta roja para llamar la atención de muchas cosas".

Al respecto, ha insistido en que es un "método dialéctico usual y no tiene nada extraño que se haya empleado alguna vez", si bien ha dejado claro que él no participa de "epítetos a ninguna persona si no hay una razón para hacerlo de una manera directa y personal", ha sentenciado.

En cuanto al discurso que pronunciará durante la moción de censura, que se debatirá en el Congreso de los Diputados durante los días 21 y 22 de marzo, ha señalado que lo ha escrito con "absoluta independencia" aunque apoyado en los "principios lógicos que un partido constitucional como Vox entiende".

INDEPENDENCIA ABSOLUTA EN EL DISCURSO

Según ha explicado el economista, le puso al partido de Santiago Abascal un requisito 'sine qua non' "indispensable", que es la independencia absoluta a la hora de redactar el discurso, aunque respeta un "común denominador" como es la monarquía, la unidad de España o la bandera.

En este punto, ha reconocido que lleva un mes preparando el texto y que está "muy contento" de que finalmente se celebre el 21 de este mes. "Preparar un discurso tiene su enjundia, hay que saber lo que decir. Si leer o hablar directamente, si plantear las cuestiones desde el principio o decantarse poco a poco. Todos los días pongo algo, saco algo o retiro algo", ha señalado.

Preguntado por cómo está siendo la relación con Vox, Tamames ha asegurado que están "bien" y ha aprovechado para explicar cómo se desarrollará la moción de censura en la que primero tomará la palabra el líder de Vox, a continuación intervendrá él mismo y, después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más tarde lo harán los grupos parlamentarios.

En cuanto a su ubicación durante el debate de la moción, Tamames ha señalado que no conoce dónde estará ubicado en el Hemiciclo y que "están estudiándolo". "Tenemos que verlo el jueves por la mañana directamente", ha aclarado.