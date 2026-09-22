El TC allana la amnistía para la malversación del 'procés' al asumir el ponente la postura de la mayoría favorable

Archivo - Vista de la fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha encaminado este martes su aval a amnistiar la malversación del 'procés' al aceptar el magistrado ponente del primer recurso de amparo, José María Macías, que defiende la negativa del Tribunal Supremo a perdonar ese delito, redactar una decisión con el sentido de la mayoría, favorable a aplicarla.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, en el marco del Pleno del TC que tiene que dar respuesta al recurso de amparo que presentó el exconsejero y secretario general de Junts, Jordi Turull, frente a la interpretación del Supremo para no amnistiar ese delito: que hubo beneficio personal para los dirigentes independentistas.

Macías ha asumido que su ponencia, contraria a perdonar la malversación, no cuenta con el respaldo de la mayoría denominada progresista del tribunal de garantías y ha decidido llevar a próximos plenos una nueva acorde al sentir mayoritario, según las fuentes.

La deliberación sobre los recursos de amparo llega después del respaldo a la medida de gracia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que descartó la otra premisa del Supremo para no conceder definitivamente la amnistía: que se afectó a los intereses financieros de la Unión Europea con el referéndum ilegal.

Macías, encuadrado en el sector conservador, abogaba en su ponencia por desestimar el recurso "al no apreciarse" que las resoluciones impugnadas del Supremo "incurriesen en arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente, ni que privasen al recurrente de una respuesta judicial fundada en derecho".

"La interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación", indicó.

El resto de recursos de amparo, como los del expresidente Calres Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o exconsejeros como Raül Romeva y Dolors Bassa, irán en plenos sucesivos.

EL SUPREMO MANTIENE DE MOMENTO SU 'NO'

El Constitucional vuelve así a entrar en escena con la amnistía, pocos días después de la decisión del Supremo de rechazar la petición de Puigdemont, que sigue procesado porque no fue juzgado dada su huida, para que se le amnistíe después de la sentencia del TJUE.

Tampoco aceptó el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, levantar la orden nacional de detención en su contra y subrayó que la postura del TJUE no resolvía sobre el propósito de obtener un beneficio personal que él aprecia respecto al 'procés'.

Además, el magistrado incidió en que las sentencias dictadas hasta la fecha por el TC sobre la constitucionalidad de la amnistía no resolvieron tampoco la aplicación discutida del beneficio personal.

Unas resoluciones, expuso, que "no han dejado sin efecto la interpretación del beneficio personal realizada en esta causa, aunque tampoco constituyan una validación especifica de esa interpretación".

Sobre la petición de levantar la orden nacional de detención, Llarena señaló que se formulaba como consecuencia del archivo, doble persecución o aplicación de la amnistía, por lo que, al no prosperar, no procedía el alzamiento de la medida por tales motivos.

Eso sí, el instructor del 'procés' en el Supremo avisó de que su negativa "no declara irrevisables las medidas ni convierte la falta de amnistía en una justificación suficiente de cualquier restricción cautelar", sino que "se limita a rechazar el levantamiento por las razones ahora formuladas, sin excluir el examen que proceda ante otras circunstancias concretas", argumentó en un auto.

Fuentes del Supremo ya indicaron a Europa Press que Llarena agilizará su decisión sobre aplicar la amnistía a Puigdemont cuando conozca los detalles de la sentencia que el Constitucional acuerde sobre el recurso de Turull y la argumentación que adopte sobre el supuesto beneficio patrimonial asociado al delito de malversación.

Si entiende que la respuesta del Constitucional al recurso de Turull es favorable a aplicar la medida de gracia a esa forma de malversación y extensible al resto de procesados, Llarena no esperará a que el TC dicte sentencia sobre el recurso de Puigdemont para decidir si le aplica la ley, según esas mismas fuentes.