El TC estudiará la próxima semana el Tratado de Amistad con Francia con una ponencia a favor de su constitucionalidad

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), saluda al presidente de Francia, Emmanuel Macron (i), en el Palacio del Elíseo, a 13 de julio de 2026, en París (Francia). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha avanzado este miércoles que estudiará la próxima semana el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia recurrido por el Senado, y lo hará con una ponencia del magistrado Ricardo Enríquez favorable a su constitucionalidad.

Se trata de un asunto que el Senado, a propuesta de la mayoría absoluta del PP, llevó al tribunal de garantías para que analizara sobre si hay contradicción entre la Constitución Española y en el apartado del tratado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros del Gobierno español.

El Constitucional deliberará en el Pleno a partir de la ponencia de Enríquez --encuadrado en el sector conservador-- que no considera el tratado contrario a la Carta Magna, según ha adelantado 'El Español' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Fue el pasado julio cuando la corte de garantías aceptó estudiar el asunto, precisando que el artículo cuestionado por la Cámara Alta dispone que "un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación".

El TC señaló que el Senado considera que ese precepto podría ser contrario a varios artículos de la Constitución y se emplazó a emitir una declaración vinculante sobre si existe o no dicha contradicción.

Cabe recordar que es la segunda ocasión en la que el Senado consulta al TC respecto al tratado, tras hacer lo propio en 2025, cuando el tribunal terminó pronunciándose para inhibirse, al considerar que no era necesaria su opinión puesto que el Congreso había tumbado el texto y, por tanto, no podía ser ratificado.

FRANCIA ESPERA EL VISTO BUENO DE ESPAÑA

El principal escollo es el artículo 2.4 del tratado, en el que se prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que desde el PP consideran que es contrario a la Constitución Española.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación del tratado, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron en abril de este año a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será "para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado" y no propiamente en el mismo.

Sin embargo, los 'populares' no consideran suficiente este acuerdo entre los dos gobiernos, ya que no se ha modificado la redacción del artículo controvertido para aclararlo, de ahí que hayan votado en contra de la ratificación del tratado, acordado en enero de 2023, en el Congreso y promovido el requerimiento al TC desde el Senado.

En el caso de que el TC respalde la tesis del Gobierno, la votación volvería al Congreso y previsiblemente saldría adelante con los votos de la mayoría de la investidura. La Asamblea Nacional y el Senado franceses ya dieron luz verde al tratado el año pasado, por lo que París permanece a la espera de que España haga lo propio.

La deliberación tendrá lugar días antes de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realice una visita oficial a España, fechada para los 29 y 30 de septiembre, en la que se reunirá con el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Macron acudirá acompañado por su esposa, Briggite Macron, y serán recibidos por los Reyes ocho años después del viaje de los mismos a París, en octubre de 2018. Desde entonces, estaba pendiente esta visita que se ha ido posponiendo por varios motivos, incluida la imposibilidad de ratificar definitivamente este Tratado de Amistad.