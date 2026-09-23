Técnicos de Hacienda piden a Zapatero por qué no cedió las joyas saudíes a Patrimonio del Estado

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un acto público. - C.G. - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pedido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que aclare por qué se quedó unas joyas recibidas durante su etapa como jefe del Ejecutivo y no las cedió al patrimonio del Estado, como contempla su Código de Buen Gobierno.

José Luis Rodríguez Zapatero ha informado este miércoles al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" con motivo del "viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007".

En un comunicado, Gestha ha señalado que Zapatero debe explicar por qué no las cedió al patrimonio del Estado si estas joyas fueron entregadas "en su condición de presidente del Gobierno" y en "representación de España".

Así, los técnicos de Hacienda han recordado que durante su mandato aprobó un Código de Buen Gobierno en el que se establecían "criterios sobre los regalos recibidos por los miembros del Gobierno". Esta contemplaba que los obsequios de "mayor significación de carácter institucional" pudieran incorporarse al patrimonio del Estado.

"Aunque este catálogo de principios éticos no se reguló en la normativa hasta 2013, Gestha considera que el Código aprobado dos años antes exige que el expresidente aclare a la ciudadanía por qué no cedió las piezas al Estado", ha reclamado.

POSIBLE PRESCRIPCIÓN

Por otro lado, Gestha ha señalado que si se acredita que las joyas fueron un regalo recibido en 2007, la investigación penal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones estaría afectada por la prescripción y no sería posible investigar la donación.

"En concreto, un regalo de estas características debe declararse en el plazo de seis meses desde su recepción y el Juzgado dispone de cinco años y la Hacienda autonómica de la Comunidad de Madrid de cuatro años para investigar y determinar la deuda tributaria", han explicado los técnicos de Hacienda.

Por otra parte, ha recordado que la tenencia de las joyas puede "tener incidencia en el Impuesto sobre el Patrimonio si no fueron declaradas", una cuestión que se verificará en una inspección que abrió la AEAT a finales de junio de este año para los años 2021 a 2024.

En este sentido, los técnicos consideran "muy improbable" que pueda existir un delito fiscal vinculado al Impuesto sobre el Patrimonio, ya que para alcanzar el umbral penal de 120.000 euros de cuota potencialmente defraudada sería necesario que el valor de las joyas alcanzara un valor superior a 3,4 millones de euros y un patrimonio individual descontadas las deudas de más de 10,7 millones para que bajo estos supuestos considerados, la cuota defraudada superase dicho umbral.