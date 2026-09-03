Técnicos de Hacienda proponen matizar la ordinalidad para lograr un mayor consenso en el plan de financiación autonómica

Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha propuesto que la ordinalidad no limite el principio de solidaridad territorial para lograr un mayor consenso en la propuesta de reforma de financiación autonómica que llevará este viernes el Ministerio de Hacienda al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así consta en unos apuntes realizados este jueves por los técnicos de Hacienda antes de que el Gobierno explique a las comunidades su propuesta para reformar la financiación.

En concreto, Gestha cree que el ministro de Hacienda, Arcadi España, deberá acreditar ante las comunidades autónomas que la ordinalidad no limita la solidaridad interterritorial para lograr así el encaje constitucional de la propuesta de reforma de financiación.

Bajo su punto de vista, la ordinaldiad beneficiará a los territorios con mayor recaudación (Madrid, Baleares y Cataluña), por lo que Gestha cree que el aumento de los fondos y el nuevo reparto debe mantener la solidaridad con las comunidades receptoras netas de los fondos de nivelación y de solidaridad interterritorial, como Extremadura, Canarias o Asturias.

Por ello, consideran que cualquier regla de ordinalidad "debe aplicarse con criterios generales y transparentes".

Asimismo, valoran la propuesta de Hacienda de nivelación horizontal limitada al 75% de la media de recursos por habitante ajustado, ya que, a su juicio, evita que la redistribución directa entre comunidades "dé la vuelta" al ranking original de capacidad.