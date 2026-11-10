El Tedax herido en Oviedo evoluciona favorablemente tras ser operado y perder la visión de un ojo

Agentes de la Policía Nacional acordonan la zona, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El agente perteneciente a los TEDAX, herido de gravedad este martes tras la explosión de un artefacto en el barrio de Otero (Oviedo), evoluciona favorablemente tras haber sido operado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y haber perdido la visión de un ojo.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, el agente de los TEDAX se encuentra estable, si bien ha perdido la visión del ojo izquierdo, además de haber sufrido la amputación de una pierna como consecuencia de la detonación, que ha causado la muerte de un policía nacional y subinspector de Guías Caninos.

Estas mismas fuentes han precisado que el especialista en desactivación de explosivos continúa hospitalizado y pendiente de evolución, tras haber sido trasladado en estado grave al centro hospitalario.

Según la información facilitada por el sindicato policial JUPOL, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital.

A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando y provocando las gravísimas consecuencias para los policías.