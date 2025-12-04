El TEDH condena a Francia por falta de atención médica en prisión al exetarra 'Susper' pero rechaza excarcelarlo

Archivo - El exmiembro de ETA Ibon Fernández Iradi, alias 'Susper', durante un juicio en la Audiencia Nacional a 17 de febrero de 2025, en Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a Francia a indemnizar con 21.840 euros al exetarra Ibón Fernández Iradi, alias 'Susper', por falta de atención médica cuando estuvo preso en ese país de la esclerosis múltiple que se le diagnosticó, si bien ha descartado que su estado de salud obligara a excarcelarlo.

A través de una sentencia, recogida por Europa Press, la corte con sede en Estrasburgo (Francia) considera que "ha habido una violación" del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes.

La corte declara admisible por mayoría que "las autoridades francesas no proporcionaron al solicitante la atención médica requerida por su estado de salud".

Por ello, el TEDH determina que Francia pague al demandante 10.000 euros por daños morales y otros 11.840 euros en concepto de impuestos, costas y gastos.

'Susper' denunció que la atención médica se retrasó porque los primeros tratamientos se pusieron en marcha varios meses después del diagnóstico de esclerosis múltiple en el año 2012.

También indicaba en su demanda que la atención médica fue inadecuada y que su estado de salud era permanentemente incompatible con su detención.

CUMPLIENDO CONDENA EN ESPAÑA

No obstante, el TEDH declara que la vulneración de ese artículo "no puede considerarse, en las circunstancias del caso, como que requiera el fin de la detención del solicitante".

Precisa que el demandante "no solicitó atención psicológica y rechazó la implementación del tratamiento de segunda línea, sin que del expediente se desprenda que su estado de salud se haya deteriorado manifiestamente como resultado de ello".

El tribunal detalla en la sentencia que 'Susper' fue detenido en Francia a finales de 2003 y condenado a 75 años de cárcel por delitos de terrorismo.

Además, explica que se encuentra preso en España desde octubre de 2022, cuando a petición propia fue trasladado al centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián, para cumplir el resto de su condena.