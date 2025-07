Tellado achaca a la "cero gestión" de Sánchez el colapso en el AVE y en Barajas: "Quién sabotea España es el Gobierno"

Dice que desde que Puente es ministro de Transportes no ha hecho más que "empeorar el tren" y las "infraestructuras están paralizadas"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso y futuro secretario general del PP, Miguel Tellado, ha achacado a la "cero gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez el colapso en el AVE o en el aeropuerto de Barajas y ha recalcado que "quien sabotea España es el Gobierno", después de que la vicepresidenta María Jesús Montero apuntara a un posible sabotaje en la alta velocidad.

"En las últimas horas veíamos estaciones de trenes colapsadas, el principal aeropuerto de nuestro país, la T4 Barajas, completamente colapsado y eso es el producto de lo que es el sanchismo: cero gestión y políticos dedicados a lo que nunca se deben dedicar", ha manifestado Tellado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

El dirigente del PP ha criticado que el Gobierno hable de posible sabotaje ante el caos ferroviario y ha dicho que "el que se sabotea a sí mismo es el Gobierno de España". "Tenemos el peor gobierno de la historia democrática de España. No es que lo diga el Partido Popular, es que lo dice la gente en la calle y lo dicen históricos dirigentes del PSOE", ha enfatizado.

A su entender, la situación en España es "insostenible" y Sánchez debería convocar elecciones y dar la palabra a los ciudadanos". "Yo creo que quien sabotea a nuestro país es el Gobierno. España es mucho mejor que el Gobierno que hoy tenemos", ha enfatizado.

"ESPAÑA NO TIENE UN GOBIERNO QUE GOBIERNE"

Además, ha afirmado que Sánchez no ha nombrado a Óscar Puente como ministro de Transportes "para que mejore las redes de comunicación" en España, ya que, según ha recalcado, desde que está al frente de ese Ministerio no ha hecho más que "empeorar el tren, el ferrocarril" y "las comunicaciones". Es más, ha indicado que "las infraestructuras están paralizadas".

"España no tiene un gobierno que gobierne y prueba de ello es que este es un gobierno que no tiene presupuestos. Este es un Gobierno roto, ha manifestado, para añadir que los socios de Gobierno "no son capaces de ponerse ni de acuerdo" en cosas "esenciales".

Por todo ello, Tellado ha señalado que en esta situación "ha llegado el momento de darle a nuestro país una alternativa" con "un proyecto de futuro e ilusión". Se trata, ha proseguido, de dar a los ciudadanos un presidente del Gobierno "honesto, honrado, trabajador, que sabe lo que es gestionar el interés general y cerrar esta página de degradación política que representa a Pedro Sánchez".