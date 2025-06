La vicepresidenta apela a sus socios para no dejarse arrastrar por la "política tóxica" del PP

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha denunciado este miércoles que el Gobierno de España está actualmente "cercado por diez tramas de corrupción" y ha exigido elecciones anticipadas, una intervención a la que ha respondido la vicepresidenta María José Montero acusando al PP de recurrir a "la desinformación, el bulo, el barro y el fango" para "hacer oposición sin propuestas".

"El nivel de degradación del Gobierno de Pedro Sánchez es intolerable. Usted es la número dos del Ejecutivo y la número dos del PSOE, ¿de verdad quiere hacernos creer que no sabía nada?", ha preguntado Tellado a Montero al inicio de su interpelación urgente esta mañana en el Congreso sobre las diferentes tramas de corrupción que investiga actualmente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Tellado ha desplegado un listado que ha calificado como el "decálogo de la corrupción sanchista", con diez tramas en las que ha mencionado a ministros, altos cargos, asesores, familiares del presidente y dirigentes del partido.

Entre ellas, ha destacado la "trama Ábalos-Koldo", que ha definido como "la mayor red de mordidas en la historia reciente, nacida durante la pandemia para lucrarse con la compra pública de mascarillas y test". También ha citado las investigaciones sobre las ayudas a Air Europa, la vinculación de la mujer del presidente, Begoña Gómez, y el caso de su hermano David Sánchez, a quien acusó de "cobrar sin ir a trabajar desde la Diputación de Badajoz".

"UN ESTADO AL SERVICIO DE LA CORRUPCION"

"Pedro Sánchez ha puesto al Estado al servicio de la corrupción. Su única salida digna es disolver las Cortes y convocar elecciones", ha afirmado Tellado, que además ha responsabilizado a los partidos que sustentan la mayoría parlamentaria de ser "cómplices y encubridores": "Han pasado de ser socios a ser partícipes del encubrimiento. Si les queda dignidad, digan no", les ha lanzado.

En su turno de réplica, María Jesús Montero ha respondido al dirigente popular aseverando que su intervención se apoya en una categoría que no existe: "los implicados". "¿Qué significa eso? ¿Lo ha leído en un tabloide? ¿Que alguien lo ha dicho en un audio?", ha preguntado desde la tribuna. "Ni acusados, ni imputados, ni procesados. Simplemente usted los nombra para difamar", ha remachado.

La vicepresidenta también ha defendido su trayectoria política y ha negado cualquier relación con las causas mencionadas: "Solo he tenido una denuncia archivada en toda mi carrera, la del señor González Amador --novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid--. Los tribunales me dieron la razón. No me ha citado ningún juzgado ni como ministra ni como consejera".

Además, la también ministra de Hacienda ha contraatacado recordando un caso en Galicia cuando gobernaba el PP. "¿Qué pasa con el señor Norberto Uzal, imputado por fraude en hidrocarburos mientras era director general en la Xunta? ¿Acaso usted no era responsable político en ese momento, señor Tellado?", le ha preguntado.

LA CORRUPCIÓN COMO ARMA ARROJADIZA

A continuación, Montero ha criticado al PP por practicar una oposición basada en el "barro mediático y político" y ha acusado a Tellado de "mezclar audios de la UCO con invenciones de tabloides". "Ustedes no traen una sola propuesta. Solo utilizan la corrupción como arma arrojadiza", ha reprochado.

En un debate bronco, la ministra ha cerrado su intervención apelando al resto de grupos parlamentarios: "No se dejen arrastrar por esta política tóxica. Este país merece más. Si el PP quiere recuperar la credibilidad, que empiece por limpiar su propia casa".