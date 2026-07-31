Tellado acusa a Sánchez de llegar "siempre tarde a las crisis" y exige "que deje paso" si no "puede defender a España"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la secretaria general del PP asturiano, Beatriz Llaneza, en la sede del partido en la capital asturiana. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de no responder a tiempo a la crisis migratoria y ha lanzado que si "no sabe, no quiere, o no puede defender a España, que se vaya y deje paso de una vez".

"El gobierno Sánchez siempre llega tarde y mal a todas las crisis, incluso a las que él mismo ha provocado", ha esgrimido respecto a la respuesta del Ejecutivo ante la entrada de cerca de 50.000 inmigrantes por la frontera marroquí a Ceuta este jueves, que su partido achaca a un "efecto llamada" por el proceso de regularización extraordinaria del Gobierno.

Desde un acto en Oviedo junto a los líderes del PP asturiano, Tellado ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez debería actuar "sin titubeos", declarar la emergencia y cerrar las fronteras actuando "con toda firmeza".

En este marco, el 'popular' ha insistido en que este es un problema de soberanía nacional e integridad territorial y ha mantenido que "Ceuta es España y es Europa", y que si el Gobierno de Pedro Sánchez "no sabe, no quiere o no puede defender a España, que se vaya y deje paso de una vez".

Así, el 'popular' ha aseverado que "esta no es una crisis más" y que "está en juego la integridad territorial" y la soberanía nacional y ha acusado al jefe del Ejecutivo de incurrir en una "irresponsabilidad histórica" ante la crisis migratoria.

"¿A QUÉ ESPERA PARA PROTEGER A LOS ESPAÑOLES?"

Sin embargo, también ha afirmado que las imágenes demuestran no el fallo del Estado, sino a "un Gobierno fallido" y "consumido por su propia debilidad, por su corrupción y por su absoluta falta de rumbo".

En este sentido ha vuelto a solicitar el "despliegue masivo de medios" que pidió este jueves por unanimidad la Asamblea ceutí. "¿A qué espera para ejercer sus competencias y para proteger debidamente España y a los españoles?", ha planteado el representante del PP, quien ha opinado que "tan grave como la avalancha en la frontera de Ceuta es la debilidad que está mostrando el Gobierno".

ACUSAN A LA REGULARIZACIÓN DEL "EFECTO LLAMADA"

"Llevábamos tiempo advirtiendo, lamentablemente, de que esto podía ocurrir. Del peligro del efecto llamada por esa regularización masiva e irresponsable", ha sostenido el secretario general 'popular'.

En esta línea, Tellado ha insistido en la "necesidad" de reforzar la protección y adaptar la Ley de Extranjería para que quienes entren en España "de forma ilegal, se vayan inmediatamente por donde han venido".

"Nosotros tenemos registrado en el Congreso, el problema de Seguridad Nacional y soberanía nacional de primer nivel, pero el Gobierno no ha hecho nada", ha mantenido el 'popular' en referencia a su propuesta de un plan nacional de respuesta inmediata que se active en emergencias a nivel estatal.

En este sentido, el secretario general del PP ha vuelto a pedir la "aplicación inmediata" al artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional a la que también apela su formación para declarar la emergencia de interés nacional en Ceuta, que permitiría al Gobierno tomar la dirección de la situación.