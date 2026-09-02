Tellado acusa a Sánchez de "mentir" a los españoles con la "invasión" de Ceuta y le exige que convoque elecciones

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Sémper tilda de "cortafuegos penal" la carta de Marlaska al director general de la Policía y cree que el Gobierno "ha perdido el relato"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) - El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir" a los españoles con la "invasión" de Ceuta y le ha exigido que convoque ya elecciones generales. A su entender, el informe de la Policía Nacional que han conocido acredita que se informó al Ejecutivo de lo que podía suceder pero no actuó "por mala fe".

En una entrevista en 'Telemadrid', que ha recogido Europa Press, Tellado se ha hecho eco de ese informe policial --adelantado por 'El Español'-- en el que informa a la juez que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.

"El Gobierno de España ha mentido, ha mentido a los ceutíes y ha mentido al conjunto de la sociedad española", ha afirmado Tellado, que ha insistido que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba advertido de lo que "se venía encima". "Y por lo tanto, este Gobierno no ha actuado y ha sido así por mala fe", ha resaltado.

Por eso, ha dicho que este mismo miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería estar "presentando su dimisión de forma inmediata" y el presidente del Gobierno "tenía que estar disolviendo las Cortes y convocando elecciones generales en España".

PIDE LA DIMISIÓN DE MARLASKA

Según Tellado, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha dejado desprotegidos voluntariamente a 85.000 ceutíes que viven en esa ciudad autónoma, que son tan españoles como los madrileños, los coruñeses, los catalanes, los vascos o los andaluces". Por eso, ha dicho que Sánchez "no puede seguir ni un minuto más en el Palacio de la Moncloa".

Tellado ha dicho que "todo parece indicar" a través de ese informe policial que "Marruecos ha promovido esta invasión" y el Gobierno de España ha "desatendido sus obligaciones" porque "no hizo nada para blindar las fronteras de nuestro país".

A su entender, "es bastante inasumible pensar que el ministro Marlaska no conocía el informe". "Si Marlaska no conocía el informe, es un incompetente de primer nivel y tiene que ir a casa. Si Marlaska conocía el informe, y yo estoy seguro que lo conocía, es un irresponsable", ha asegurado, para añadir que su "inacción ha provocado la muerte de decenas de personas que intentaron entrar en España a través de esa playa del Tarajal".

Por eso, ha insistido en que hay "motivos más que suficientes" para que esta mañana Marlaska "vacíe su despacho" y "se vaya de una vez", al tiempo que hay "motivos más que de sobra para que Sánchez asuma su irresponsabilidad, convoque elecciones de forma inmediata y le devuelva la voz a los españoles". "Ni los ceutíes ni el conjunto de la sociedad española merecen ni un Gobierno incompetente ni un Gobierno irresponsable", ha apostillado.

ANIMA A SECUNDAR LAS CONCENTRACIONES DE APOYO A CEUTA

Asimismo, el secretario general del PP ha animado a secundar las concentraciones que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) frente a todos los ayuntamientos de España para mostrar su apoyo a Ceuta, una ciudad que "ha sido víctima de una invasión".

"Nosotros lamentamos la actitud por una parte del Partido Socialista, que le ha dicho a sus alcaldes 'no te atrevas a apoyar esto', y en segundo lugar la actitud de los delegados del Gobierno, que algunos de ellos han tratado de, con comunicaciones difusas y de legalidad bastante dudosa, boicotear esas convocatorias", ha manifestado.

Dicho esto, el 'número dos' del PP ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad española para que participe en esas movilizaciones porque los ceutíes están esperando "ese gesto de apoyo y de solidaridad".

SÉMPER: "SE LES HA PILLADO CON EL CARRITO DEL HELADO"

De la misma manera, el vicesecretario de Cultura y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha sostenido que sería "extremadamente grave" si Marlaska no sabía que el director de la Policía tenía ese informe, al tiempo que ha considerado "llamativo" que "el director general siga en su puesto y que el propio ministro siga en su puesto".

"Pero es que si lo sabía y lo ha ocultado, y por lo tanto lo sabía el presidente del Gobierno y lo ha ocultado, es una mentira más", ha añadido en declaraciones en 'Antena 3', recogidas por Europa Press. "Nuestra tesis es que todos mienten, que es difícilmente creíble que el presidente del Gobierno no supiera nada y que es difícilmente creíble que el ministro del Interior no supiera nada".

"Nadie se lo puede creer, porque sabemos cómo funciona el Estado de Derecho y sabemos cómo funcionan las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado", ha añadido, subrayando que la carta que ha enviado Marlaska a Pardo es "un cortafuegos penal". En su opinión, el Gobierno está ahora al "sálvese quien pueda" porque "se le ha pillado con el carrito del helado".

Además, Sémper ha puesto en tela de juicio los "mimbres" con que cuenta el Gobierno para afrontar esta crisis habida cuenta que todos los ministros han desmentido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha sostenido que el CNI alertó previamente. "Este es el despropósito en el que estamos", ha manifestado, para concluir que el Gobierno está "desarbolado" y ha "perdido el relato".

FÚNEZ: CREDIBILIDAD DE SÁNCHEZ Y MARLASKA "POR LOS SUELOS"

Desde el Senado, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha reclamado también la "dimisión inmediata" del ministro del Interior porque en la crisis de Ceuta "llegó tarde antes, durante y después, y mintió antes, durante y después".

Tras conocerse el informe de la Policía Nacional, la vicesecretaria del PP ha acusado a Marlaska de "mentir deliberadamente a los ciudadanos y en el Parlamento" y ha asegurado que "es inaceptable que cuando un informe policial señala al Gobierno, el ministro del Interior señale a los policías mandando cartas en lugar de dimitir".

"Hoy en el día de Ceuta, la única carta que quieren los españoles es la de la dimisión de Marlaska", ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Alta. A su entender, si hay alguien que tiene su "credibilidad por los suelos", son el ministro del Interior y Pedro Sánchez.