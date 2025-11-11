Tellado avanza que Feijóo dará a conocer "rápido" su candidato para sustituir a Mazón tras "consultar" con el PPCV

El secretario general del PP, Miguel Tellado, participa en el desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Andalucía. - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha avanzado este martes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dará a conocer "rápido" el nombre del candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana tras "consultar" con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV).

"El presidente Feijóo ha consultado con los compañeros de Valencia, y yo creo que tomará su decisión en el ámbito de sus competencias. Y ya digo, creo que se hará rápido, me consta", ha aseverado.

Así se ha pronunciado Tellado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum al ser preguntado cuál es el principal escollo de la negociación con Vox, qué problema tiene Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV, para que la dirección nacional aún no le haya confirmado como candidato o si Feijóo está pensando en otro candidato.

Tellado ha afirmado que el partido "tiene sus tiempos". "Y a mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido, y por lo tanto dentro de los plazos que existen para hacerlo", ha manifestado.

"EL PARTIDO TIENE SUS TIEMPOS"

Al ser preguntado entonces si podía dar una pista de quién podía ser el candidato, el 'número dos' del PP se ha limitado a decir que ha sido "lo suficientemente claro". "El partido tiene sus tiempos, el presidente ha consultado esta cuestión con nuestros compañeros en Valencia, y por lo tanto, dentro del ámbito de sus competencias, tomará su decisión", ha reiterado.

Tellado ha indicado que esa decisión "se adoptará pronto" y "rápido", dentro de "los plazos previstos". El día 19 de noviembre termina el plazo para registrar el nombre del candidato a la investidura.

