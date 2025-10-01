Tellado carga contra el Gobierno por no presentar los PGE en plazo por tercer año: "Es una obligación constitucional"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una manifestación de funcionarios de prisiones convocada por Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado contra el Gobierno por no haber presentado en plazo los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que según la Constitución debe hacerse al menos tres meses antes de la expiración de los anteriores, y ha lamentado que España continúe con unas cuentas públicas aprobadas hace tres años en la pasada legislatura.

"Es una obligación constitucional", ha condenado el 'número dos' del PP en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que ha sostenido que "no es opcional" y que el Gobierno tiene la "obligación constitucional" de hacerlo.

Tellado ha afirmado que España "necesita normalidad institucional y un Gobierno que rinda cuenta de sus parálisis y sus escándalos", dado que los presupuestos que siguen en vigor son los que aprobó el Ejecutivo en 2022, con una composición distinta del Parlamento.

También se ha referido a este respecto el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. "Hoy, 1 de octubre, el Gobierno incumple por tercer año consecutivo la Constitución", ha expresado en otro mensaje en la misma red social, compartiendo un extracto del artículo 143 de la Constitución que recoge la obligación del Ejecutivo de presentar los PGE tres meses antes de que expiren los anteriores.