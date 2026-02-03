Tellado carga contra el PNV tras el acuerdo sobre desahucios: "Su sumisión a Sánchez roza ya el ridículo"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la apertura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 10 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que es una "tomadura de pelo" que el PNV votara a favor del decreto de escudo social en el Congreso y ahora celebre la modificación para que la moratoria antidesahucios excluya a los propietarios con una vivienda en alquiler. A su entender, la "sumisión" de esa formación al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "roza ya el ridículo".

En concreto, el PNV ha acordado con el Gobierno central ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, lo que evitará "que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables" al tener que asumir "la carga del impago a la que se les obligaba".

En declaraciones en 'La Sexta', que ha recogido Europa Press, Tellado ha afirmado que le parece una "tomadura de pelo" y ha recordado que los nacionalistas vascos votaron a favor del decreto ómnibus de escudo social hace una semana en el Pleno de la Cámara Baja. Ese texto fue rechazado por los votos de PP, Vox y Junts.

"Y ahora dice que le parece muy bien la modificación que plantea el Gobierno. Yo creo que la sumisión del PNV a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, roza ya el ridículo más absoluto", ha declarado el 'número dos' del PP.

"AQUÍ HAY DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA PERO UN POQUITO SOLO"

Es más, ha indicado que ese acuerdo del Gobierno con el PNV evidencia que "hay derecho a la propiedad privada, pero un poquito solo". "A mí me parece una broma", ha asegurado, para añadir que el PP está a favor del escudo social, pero "quien debe practicarlo son las administraciones públicas".

En este sentido, ha recalcado que los propietarios de viviendas que deciden ponerlas al alquiler "tienen derecho a cobrar las rentas y, si no las cobran, tienen derecho a recuperar el inmueble para ponerlo en alquiler en otra persona que sí pueda pagarlo".

Tellado ha advertido de que la realidad es que "cada vez en España hay más familias en situación de vulnerabilidad", pero ha subrayado que esas familias deben ser atendidas por las administraciones públicas y "no delegar en los propietarios de viviendas la responsabilidad de hacerse cargo de una familia que pasa por dificultades".

El dirigente del PP ha indicado que esa medida del escudo social se puso en marcha en la pandemia para evitar, "en una situación tan compleja" como era el Covid-19, "desahucios de familias en situación de vulnerabilidad social". "Pero eso no quita que, a día de hoy, se prorrogue esa medida, haciendo cargo a familias propietarias de viviendas de la responsabilidad de sostener a quien no puede pagar el alquiler", ha enfatizado.

DECRETO DE PENSIONES Y VER QUE NO HAY "TRAMPAS"

En cuanto al decreto de pensiones que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes, Tellado ha recordado que el PP ya dijo que el PP votaría a favor si el Gobierno aprobada un decreto solo con la subida de las pensiones.

"También le digo: nos fiamos tan poco del gobierno de Pedro Sánchez que vamos a ver el decreto, vamos a leerlo y vamos a ver si es así, porque estamos acostumbrados a un Gobierno que hace trampas", ha señalado.

Según Tellado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tratado de "engañar a los pensionistas de todo un país, utilizándolos como rehenes". "Y la realidad es que le ha salido mal al Partido Socialista porque hoy toda España sabe que el Gobierno ha intentado engañar a todos, tomando como rehenes a los pensionistas para ser capaces de aprobar medidas que la mayoría parlamentaria no sustenta", ha apostillado.

PROHIBIR LAS REDES A MENORES

Después de que Sánchez haya anunciado que prohibirá las redes sociales a menores de 16 años, el secretario general del PP ha admitido que les ha causado "sorpresa y hasta risa" por el hecho de que el presidente del Gobierno se haya ido "a Dubái a anunciar unas medidas que el presidente Feijóo propuso en noviembre del año pasado". "Cuando rectifica y copia al Partido Popular, acierta", ha aseverado.

Tellado ha indicado que el PP va a ver en qué se concreta la propuesta que ha anunciado el jefe del Ejecutivo. "Así es, Pedro Sánchez vive atado a sus propias necesidades, a sus propios apretones", ha manifestado.

En cualquier caso, ha recordado que el PP ya había hecho una propuesta en octubre de 2024 para "dificultar el acceso de los menores a las redes sociales con el fin de protegerlos de contenidos inadecuados". "Vamos a ver qué es lo que propone realmente el presidente del gobierno. Se ha tenido que ir a Dubái a copiar medidas anunciadas por FIJO hace ya algún tiempo.

En cuanto al insulto de 'hijo de puta' de una concejal del PP a Sánchez en un mitin en Teruel, Tellado ha señalado que lo condena "rotundamente" y pide "disculpas en su nombre", si bien ha recordado que la propia edil ya emitió un comunicado disculpándose.

"Nosotros aceptamos sus disculpas y reiteramos que esos comportamientos no están permitidos en la política y desde luego condenamos lo que ha hecho, claro que sí", ha declarado el secretario general del PP.

COMPARECENCIA DE FEIJÓO EN LA COMISIÓN DE LA DANA

Un día después de la comparecencia de Feijóo en la comisión del Congreso que investiga la dana, en la que fallecieron 230 personas, Tellado ha resaltado que el líder de su partido "sacó los colores a todos los portavoces de la izquierda", que han "quedado bastante desacreditados" y pretendían "utilizar a las víctimas de la dana para sacar tajada electoral en la última semana de campaña en Aragón".

"Creo que si pretendían hacerle un favor a Pilar Alegría, creo que finalmente le han causado un daño mayor del que ya ella está causando en su propia campaña electoral", ha manifestado, para añadir que lo que sucedió en esa comisión de investigación "no le ha gustado a nadie".

En este punto, Tellado se ha preguntado "qué hacía allí el presidente del Partido Popular" cuando "los verdaderos responsables de las administraciones que sí tenían competencias todavía no han pasado por esa comisión de investigación".

"Y yo pido disculpas a las víctimas de la dana, a sus familias, por haber presenciado ese espectáculo del que nosotros hemos sido también víctimas. Partícipes de una comisión de investigación en la que Feijóo nunca tendría que haber sido citado", ha finalizado.