Tellado comparte con Ayuso que Sánchez busca cambiar el censo con la regularización: "No va de papeles, va de papeletas"

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece declaraciones a la prensa. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha compartido este lunes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el jefe del Ejecutivo busca modificar el censo con la regularización masiva de inmigrantes, ya que, según ha dicho, "esto no va de papeles, va de papeletas".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por las declaraciones de Ayuso, quien ha indicado en 'Telecinco' que Pedro Sánchez quiere "inmigrantes pobres" y una "inmigración de subsidio para que dependan del Gobierno". Además, ha insistido en que se busca "manipular los censos y retorcer la verdad".

Al ser preguntado expresamente si cree que esa regularización de inmigrantes es para modificar el censo como sostiene Ayuso, Tellado ha señalado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha explicado perfectamente de qué va este tema".

"Esto no va de papeles, va de papeletas. Y esa es la intencionalidad clara del Gobierno de sumar y de todos los partidos de la ultraizquierda que acompañan a Pedro Sánchez", ha manifestado Tellado a los periodistas al término de unas jornadas sobre funcionarios de prisiones que ha organizado el Grupo Popular en el Congreso.

DECRETO ÓMNIBUS DE ESCUDO SOCIAL Y PENSIONES

Interrogado después cómo valora que el Ejecutivo se abra ahora a trocear el decreto del escudo social para asegurar la revalorización de las pensiones, Tellado ha afirmado que el Gobierno "sabe que si quiere revalorizar las pensiones de los jubilados" en España "tiene el apoyo del Partido Popular".

"Para traicionar a las personas que den sus viviendas ocupadas en ningún caso", ha avisado Tellado. Los 'populares' llevan días exigiendo al Gobierno que apruebe un decreto que solo incluya la subida de las pensiones porque, en ese caso, contará con el apoyo del Grupo Popular.

Este lunes, Sumar se ha mostrado abierto a la posibilidad de desgajar en dos del decreto 'ómnibus' siempre que se aprueben a la vez en el Consejo de Ministros tanto los textos de revalorización de las pensiones como el del escudo social y haya un acuerdo, sobre todo con Junts, para que no decaiga la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables.

La preferencia de todas formas del socio minoritario del Ejecutivo es que se elabore un texto único (pese a que el decreto 'ómnibus' rechazado por PP Vox y Junts la semana pasada en el Congreso), pero tampoco le importa la metodología normativa por la que al final opte el Ejecutivo, dado que su línea roja es que no decaiga la moratoria de suspensión de desahucios.