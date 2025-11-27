Tellado cree que Sánchez no habrá podido dormir "en vilo" por si Ábalos entra en prisión, ya que "no actuaba solo"

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha mostrado hoy su convencimiento de que Pedro Sánchez no habrá podido dormir esta noche porque estará "en vilo" con lo que pueda pasar en el Tribunal Supremo con José Luis Ábalos, que podría decretar su ingreso en prisión. En su opinión Sánchez "lo sabía todo", está seguro de que el exsecretario de Organización "no actuaba solo" y ahora se encuentra "molesto" por que parece que en el partido "no lo conoce nadie".

Tellado ha realizado estas manifestaciones en 'La mirada crítica' de 'Tele 5', recogidas por Europa Press, al ser preguntado si cree que Ábalos y Koldo van a acabar en la cárcel. El dirigente 'popular' ha respondido que cree que "el que no ha podido dormir es Pedro Sánchez, porque está en vilo con lo que pueda pasar en el Tribunal Supremo", sabiendo que puede haber auto de prisión para Ábalos y Koldo, que le acompañaron, según ha recordado, cuando decidió presentarse a las primarias para la secretaría general del PSOE en 2017.

Mientras que, ha precisado, en el Partido Popular van a "tener mejor día que el que tiene Pedro Sánchez y sus más estrechos colaboradores pendientes de si entran en prisión o no".

Al ser preguntado si cree que Ábalos está empezando a tirar de la manta, Miguel Tellado ha explicado que "no es fácil enfrentarse a una petición de 24 años de cárcel", que es lo que solicita la Fiscalía para el exsecretario de Organización del PSOE.

En su opinión, "Ábalos no actuaba solo" y ahora se encuentra "especialmente molesto" porque parece que en el PSOE "ya no lo conocía nadie", aunque era el número dos de Sánchez. Además, ha recordado que su siguiente número dos, Santos Cerdán, también ha estado en prisión y ha sido puesto en libertad porque el juez cree que ya no hay riesgo de que destruya pruebas.

EL ENTORNO DELICTIVO DE PEDRO SÁNCHEZ

Dicho esto, ha insistido en que es "normal" la preocupación de Ábalos porque está convencido de que se siente "desasistido" por sus compañeros y por el que fuera su jefe, del que el dirigente 'popular' ha recalcado que está "seguro de que lo sabía todo cuando Ábalos permitía que sucediesen determinadas cuestiones". Este, ha exclamado Tellado, "es el entorno delictivo del presidente del Gobierno de España".

En opinión del secretario general del PP, España "no se merece tener un Gobierno en esta situación" tan "tremendamente lamentable" con un presidente que cree que sus emergencias son las del país. Por ello, ha insistido en que Pedro Sánchez asuma la situación en la que se encuentran tanto él como su partido y su Gobierno y le de la palabra a los españoles convocando elecciones.