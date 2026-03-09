Tellado critica que Sánchez siga "sin verse" con los familiares de las víctimas de Adamuz, 50 días después del accidente

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa tras la noche electoral en la sede nacional del PP, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este lunes que 50 días después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, el jefe del Ejecutivo sigue sin "verse con los familiares" y "cambiando versiones".

El pasado viernes, el presidente del Gobierno rindió homenaje en el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), a las víctimas de la tragedia de Adamuz, en el marco de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebró en la provincia onubense.

Allí, a preguntas de los periodistas, Sánchez mostró su "absoluta" disposición a celebrar el homenaje de Estado por las víctimas del accidente cuando "los familiares y las víctimas estén preparados" e incidió en "lo necesario e importante" que es este homenaje.

"SOLO LE PREOCUPA OCULTAR INFORMACIÓN Y ELIMINAR PRUEBAS"

Este lunes, el 'número dos' del PP ha cargado duramente contra Sánchez por su gestión de esta tragedia ferroviaria que tuvo lugar el pasado 18 de enero, al que acusa de no haber dado explicaciones a los españoles y estar "cambiando de versiones".

Según Tellado, el presidente del Gobierno "sigue sin asumir responsabilidades" a pesar de que "han pasado 50 días desde el trágico accidente de Adamuz donde fallecieron 46 personas".

"50 días sin verse con los familiares. 50 días sin dar explicaciones. 50 días cambiando de versiones. 50 días demostrando que en el PSOE lo que pase en España les da igual, sólo les preocupa ocultar información y eliminar pruebas", ha asegurado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

LA AN RECHAZA LA DENUNCIA CONTRA PUENTE

El pasado viernes, el juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña rechazó por falta de competencia del tribunal la denuncia interpuesta contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz.

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado acuerda no admitir la denuncia que presentó la Asociación Libertad y Justicia "al no concurrir en este órgano judicial competencia objetiva para su tramitación". "La Audiencia Nacional no tiene competencia para el conocimiento de los delitos contra la vida cometidos por imprudencia, salvo en los casos específicos que regula la normativa", explica.