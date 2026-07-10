Tellado dice que Feijóo abordará las "reformas pendientes" y que "desafíos" como la IA no van a esperar a que haya PGE

1103258.1.260.149.20260710140347 El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, clausura el curso 'La revolución de la inteligencia artificial: más allá del ruido', durante los Cursos de Verano de la UCM, a 10 de julio de 2026 - Rafael Bastante - Europa Press

"La IA sigue transformándolo todo mientras el Gobierno actual no se ocupa de nada importante. Nos tocará hacerlo a nosotros", afirma

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abordará las "grandes reformas pendientes" cuando llegue al Palacio de la Moncloa y ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que los españoles necesitan un Gobierno que se ocupe de sus problemas. En este punto, ha señalado que ni la Inteligencia Artificial (IA) ni "ningún otro desafío" van a esperar a que España cuente "por fin" con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"La inteligencia artificial está cambiando todo. Está cambiando la manera en que producimos, la forma en la que trabajamos, la manera en la que el Estado se relaciona con los ciudadanos y España tiene que ponerse en hora. No dentro de 10 años sino que tiene hacerlo ahora", ha manifestado Tellado.

En este punto, ha indicado que ni la inteligencia artificial ni ningún otro "desafío" va a esperar a que España "supere el paréntesis negro" en el que les tiene "metido el Gobierno", ni a que el país tenga "por fin Presupuestos" ni a que se tejan grandes consensos para adaptarse a los cambios que se están produciendo.

Así se ha pronunciado el 'número dos' del PP en la clausura de una mesa redonda sobre la IA y el futuro, organizada por la Fundación Reformismo 21 en el marco de los cursos de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

LA IA ESTÁ TRANSFORMANDO "TODO" Y EL GOBIERNO "NO SE OCUPA DE NADA"

El 'número dos' del PP ha indicado que la IA "sigue transformándolo todo mientras el Gobierno actual no se ocupa de nada importante". "Le tocará hacerlo al siguiente. Nos tocará hacerlo a nosotros", ha enfatizado.

Tellado ha subrayado que España tiene que estar "preparada", con una administración pública que "use la tecnología para servir mejor, no para vigilar al ciudadano mejor". Se trata, ha continuado, de tener un sistema educativo adaptado al nuevo mercado laboral y un marco regulatorio que aporte seguridad y confianza. "Hoy, sinceramente, no lo tenemos", se ha quejado.

En este contexto, Tellado ha resaltado que "pocas veces fue tan urgente llevar al Gobierno un proyecto nacional como el que representa Alberto Núñez Feijóo", centrado en abordar "las grandes reformas pendientes" y en "restaurar la convivencia en España", después de ocho años de "política del muro" y "de la confrontación".

Según ha subrayado, se trata de un proyecto "elaborado para reconstruir los pilares de la democracia de nuestro país, tan socavados en esta etapa política que evidentemente agoniza". "España lo que necesita es un gobierno que gestione, un gobierno que resuelva, un gobierno que colabore con el resto de administraciones públicas, las autonómicas, las provinciales, las locales, para entre todos mejorar la calidad de vida de las personas", ha manifestado.

Tras destacar que la política "de verdad" no es la que reacciona, sino la que se anticipa, se ha mostrado seguro que si gobierna Feijóo se creará en España "un clima político respirable" que permita que "el Gobierno gobierne, que el Parlamento legisle, que en España se blinde la separación de poderes y que el mérito y la capacidad vuelvan a ser un principio que ordene la sociedad española".

"No necesitamos ruido. Necesitamos ideas", ha aseverado Tellado, para pronosticar que "cuando llegue el momento, la sociedad hablará alto y claro" y España "tendrá un gobierno que atienda a los retos de futuro".