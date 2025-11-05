Tellado dice que el fiscal general "no actuó solo" sino que fue una "operación instigada desde Moncloa" contra Ayuso

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no actuó solo" sino que fue una "operación instigada desde el Palacio de la Moncloa" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"El fiscal general del Estado no actuó solo. Yo estoy seguro que actuó siguiendo instrucciones del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso da una gravedad mayor a todo esto", ha declarado Tellado en un entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado entonces si comparte la teoría de la operación de Estado contra Ayuso, Tellado ha respondido: "Sin lugar a dudas". A su juicio, una prueba de que el fiscal "no ha hecho las cosas de forma correcta es que ha borrado su móvil para eliminar pruebas" que "involucraban directamente al Gobierno de España".

"Claro que había una operación instigada desde el Gobierno de España, desde el Palacio de la Moncloa para poner el foco en Isabel Díaz Ayuso, generarle un problema donde no lo había, para tapar los escándalos de la mujer de Pedro Sánchez. Eso es lamentablemente así y es una vergüenza que eso haya pasado en un país democrático como es España", ha enfatizado.

GARCÍA ORTIZ TENÍA QUE HABER DIMITIDO O HABER SIDO CESADO

El 'número dos' del PP ha indicado que la situación del fiscal general, "sentado en el banquillo" y en plena celebración del juicio, "deja en muy mal lugar a una institución que tiene como finalidad perseguir los delitos" y que ahora "está siendo juzgada, presuntamente por haberlos cometido para causar un daño a un rival político".

"Y creo que esto es impropio en cualquier democracia moderna y que el fiscal general del Estado tendría que haber sido o cesado o dimitido en el momento en el que fue imputado. Pero en la España de Sánchez eso no sucede", ha lamentado.

El dirigente del PP ha señalado que con el Ejecutivo hay un "ejercicio de colonización absoluta de las instituciones del Estado" para ponerlas al servicio de los "intereses partidistas" del propio presidente, algo que, según ha dicho, "dibuja un escenario de degradación institucional que no tiene límites".

PLAN DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA DEL PP

Por eso, ha dicho que cuando el PP de Alberto Núñez Feijóo llegue al Palacio de la Moncloa aprobará un plan de regeneración democrática y modificará leyes para que si "un fiscal general del Estado vuelve a ser imputado", tenga que ser "cesado inmediatamente".

Tellado ha recordado que el propio Sánchez dijo "de quién dependía la Fiscalía". "Pues de él mismo. La está utilizando, la ha utilizado para hacer política", ha manifestado, para insistir en que "si el fiscal general del Estado ha cometido un delito, probablemente es porque ese delito se le ha pedido que lo cometiese desde el Palacio de la Moncloa".